Reāllaika Mineral Vault I Security Token cena šodien ir 0.995762 USD. Seko līdzi reāllaika MNRL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MNRL cenas tendenci MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:28:58 (UTC+8)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

Mineral Vault I Security Token (MNRL) reāllaika cena ir $0.995762. Pēdējo 24 stundu laikā MNRL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.991638 līdz augstākajai $ 0.996744, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MNRL visu laiku augstākā cena ir $ 1.008, savukārt zemākā - $ 0.974445.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MNRL ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -0.08% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.08% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tirgus informācija

Pašreizējais Mineral Vault I Security Token tirgus maksimums ir $ 2.27M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MNRL apjoms apgrozībā ir 2.28M ar kopējo apjomu 10000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.96M.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Mineral Vault I Security Token uz USD bija $ -0.0008424474659595.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Mineral Vault I Security Token uz USD bija $ -0.0041092110.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Mineral Vault I Security Token uz USD bija $ +0.0163907404.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Mineral Vault I Security Token uz USD bija $ -0.0049010616540304.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0008424474659595-0.08%
30 dienas$ -0.0041092110-0.41%
60 dienas$ +0.0163907404+1.65%
90 dienas$ -0.0049010616540304-0.48%

Kas ir Mineral Vault I Security Token (MNRL)?

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Mineral Vault I Security Token (MNRL) resurss

Oficiālā interneta vietne

Mineral Vault I Security Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Mineral Vault I Security Token (MNRL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Mineral Vault I Security Token (MNRL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Mineral Vault I Security Token prognozes.

Apskati Mineral Vault I Security Token cenas prognozi!

MNRL uz vietējām valūtām

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomika

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MNRL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Kāda ir Mineral Vault I Security Token (MNRL) vērtība šodien?
Reāllaika MNRL cena USD ir 0.995762 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MNRL uz USD cena?
Pašreizējā MNRL uz USD cena ir $ 0.995762. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Mineral Vault I Security Token tirgus maksimums?
MNRL tirgus maksimums ir $ 2.27M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MNRL apjoms apgrozībā?
MNRL apjoms apgrozībā ir 2.28M USD.
Kāda bija MNRL vēsturiski augstākā cena?
MNRL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.008 USD apmērā.
Kāda bija MNRL vēsturiski zemākā cena?
MNRL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.974445 USD.
Kāds ir MNRL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MNRL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MNRL šogad kāps augstāk?
MNRL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MNRL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:28:58 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.