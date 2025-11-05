BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika mindworms cena šodien ir 0.00002119 USD. Seko līdzi reāllaika MINDWORMS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MINDWORMS cenas tendenci MEXC.Reāllaika mindworms cena šodien ir 0.00002119 USD. Seko līdzi reāllaika MINDWORMS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MINDWORMS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MINDWORMS

MINDWORMS Cenas informācija

Kas ir MINDWORMS

MINDWORMS Oficiālā tīmekļa vietne

MINDWORMS Tokenomika

MINDWORMS Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

mindworms logotips

mindworms Cena (MINDWORMS)

Nav sarakstā

1 MINDWORMS uz USD reāllaika cena:

--
----
-6.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
mindworms (MINDWORMS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:27:00 (UTC+8)

mindworms (MINDWORMS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00002023
$ 0.00002023$ 0.00002023
24h zemākā
$ 0.00002468
$ 0.00002468$ 0.00002468
24h augstākā

$ 0.00002023
$ 0.00002023$ 0.00002023

$ 0.00002468
$ 0.00002468$ 0.00002468

$ 0.00056254
$ 0.00056254$ 0.00056254

$ 0.00002023
$ 0.00002023$ 0.00002023

-0.16%

-6.81%

-36.76%

-36.76%

mindworms (MINDWORMS) reāllaika cena ir $0.00002119. Pēdējo 24 stundu laikā MINDWORMS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00002023 līdz augstākajai $ 0.00002468, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MINDWORMS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00056254, savukārt zemākā - $ 0.00002023.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MINDWORMS ir mainījies par -0.16% pēdējā stundā, par -6.81% pēdējo 24 stundu laikā un par -36.76% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

mindworms (MINDWORMS) tirgus informācija

$ 21.15K
$ 21.15K$ 21.15K

--
----

$ 21.15K
$ 21.15K$ 21.15K

998.00M
998.00M 998.00M

998,003,821.830056
998,003,821.830056 998,003,821.830056

Pašreizējais mindworms tirgus maksimums ir $ 21.15K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MINDWORMS apjoms apgrozībā ir 998.00M ar kopējo apjomu 998003821.830056. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 21.15K.

mindworms (MINDWORMS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas mindworms uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas mindworms uz USD bija $ -0.0000169549.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas mindworms uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas mindworms uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.81%
30 dienas$ -0.0000169549-80.01%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir mindworms (MINDWORMS)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

mindworms (MINDWORMS) resurss

Oficiālā interneta vietne

mindworms cenas prognoze (USD)

Kāda būs mindworms (MINDWORMS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu mindworms (MINDWORMS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mindworms prognozes.

Apskati mindworms cenas prognozi!

MINDWORMS uz vietējām valūtām

mindworms (MINDWORMS) tokenomika

mindworms (MINDWORMS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MINDWORMS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par mindworms (MINDWORMS)

Kāda ir mindworms (MINDWORMS) vērtība šodien?
Reāllaika MINDWORMS cena USD ir 0.00002119 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MINDWORMS uz USD cena?
Pašreizējā MINDWORMS uz USD cena ir $ 0.00002119. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir mindworms tirgus maksimums?
MINDWORMS tirgus maksimums ir $ 21.15K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MINDWORMS apjoms apgrozībā?
MINDWORMS apjoms apgrozībā ir 998.00M USD.
Kāda bija MINDWORMS vēsturiski augstākā cena?
MINDWORMS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00056254 USD apmērā.
Kāda bija MINDWORMS vēsturiski zemākā cena?
MINDWORMS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002023 USD.
Kāds ir MINDWORMS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MINDWORMS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MINDWORMS šogad kāps augstāk?
MINDWORMS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MINDWORMS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:27:00 (UTC+8)

mindworms (MINDWORMS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,118.12
$101,118.12$101,118.12

-1.99%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,262.44
$3,262.44$3,262.44

-6.97%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.30
$154.30$154.30

-4.44%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1880
$2.1880$2.1880

-4.12%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,118.12
$101,118.12$101,118.12

-1.99%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,262.44
$3,262.44$3,262.44

-6.97%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1880
$2.1880$2.1880

-4.12%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.30
$154.30$154.30

-4.44%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16191
$0.16191$0.16191

-1.23%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.25904
$0.25904$0.25904

+1,588.65%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0361
$2.0361$2.0361

+1,257.40%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000270
$0.0000000000000000000000000270$0.0000000000000000000000000270

+291.30%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000177
$0.000000000177$0.000000000177

+105.81%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05642
$0.05642$0.05642

+59.92%