Mindscraft (MINDS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Mindscraft (MINDS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Mindscraft (MINDS) informācija

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.mindscraft.ai/

Mindscraft (MINDS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Mindscraft (MINDS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 699,88K
Kopējais apjoms:
$ 999,64M
Apjoms apgrozībā:
$ 999,64M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 699,88K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0,04649351
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0,00070005
Mindscraft (MINDS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Mindscraft (MINDS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MINDS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MINDS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MINDS tokenomiku, uzzini MINDS tokena reāllaika cenu!

MINDS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MINDS? Mūsu MINDS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.