Mind Body Soul (MBS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Mind Body Soul (MBS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Mind Body Soul (MBS) informācija

MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential.

Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://mbstoken.live/
Tehniskais dokuments:
https://mbstoken.live/mbs-whitepaper.pdf

Mind Body Soul (MBS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Mind Body Soul (MBS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 965.14K
$ 965.14K
Kopējais apjoms:
$ 5.00M
$ 5.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 5.00M
$ 5.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 965.14K
$ 965.14K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.088
$ 1.088
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.116776
$ 0.116776
Pašreizējā cena:
$ 0.193036
$ 0.193036

Mind Body Soul (MBS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Mind Body Soul (MBS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MBS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MBS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MBS tokenomiku, uzzini MBS tokena reāllaika cenu!

MBS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MBS? Mūsu MBS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.