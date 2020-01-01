MimboGameGroup (MGG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MimboGameGroup (MGG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
MimboGameGroup (MGG) informācija

MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://mimbonode.io/
Tehniskais dokuments:
https://mimbonode.gitbook.io/mgg-paper

MimboGameGroup (MGG) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MimboGameGroup (MGG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 195.74M
Kopējais apjoms:
$ 114.60B
Apjoms apgrozībā:
$ 114.60B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 195.74M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00171095
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0011239
Pašreizējā cena:
$ 0.00170792
MimboGameGroup (MGG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MimboGameGroup (MGG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MGG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MGG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MGG tokenomiku, uzzini MGG tokena reāllaika cenu!

MGG cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MGG? Mūsu MGG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.