MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space.
Kopējais apjoms:
Maksimālais MGG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MGG tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
