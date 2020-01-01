Milo Token (MILO) tokenomika
Milo Token (MILO) informācija
Milo, the globally beloved toy Poodle from the Sylvanian Families, also affectionately known as "Xiao Biga," has captured hearts worldwide with its charming and adorable appearance. But there's more to Milo than just cuteness! Inspired by this iconic character, Milo is now also a cryptocurrency built on the Ethereum blockchain. Recently listed on Uniswap, Milo aims to combine the world of digital currency with the playful, heartwarming spirit of the Sylvanian Families. As a meme-based token, Milo is gaining popularity, attracting fans of both the toy and crypto communities.
Milo Token (MILO) tokenomika un cenas analīze
Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Milo Token (MILO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Milo Token (MILO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais MILO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MILO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti MILO tokenomiku, uzzini MILO tokena reāllaika cenu!
MILO cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MILO? Mūsu MILO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
