Mike Cena (MIKE)
+0,36%
-6,42%
-15,44%
-15,44%
Mike (MIKE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MIKE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MIKE visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā MIKE ir mainījies par +0,36% pēdējā stundā, par -6,42% pēdējo 24 stundu laikā un par -15,44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Mike tirgus maksimums ir $ 13,81K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MIKE apjoms apgrozībā ir 1,00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13,81K.
Šodien cenas izmaiņas Mike uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Mike uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Mike uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Mike uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-6,42%
|30 dienas
|$ 0
|-34,79%
|60 dienas
|$ 0
|-41,05%
|90 dienas
|$ 0
|--
Mike the cat is the beloved pet of the Totakeke brothers. With its soft and cute demeanor, it has gained a huge following online and become a much - loved "internet - famous cat". It has a chubby body, and its fluffy fur is as soft as a cloud. Its big, watery eyes always carry an innocent and lively look. Paired with its small, pink nose and whiskers that twitch from time to time, it looks extremely cute. It has a gentle and clingy personality, always loving to follow its owners around or curl up on the sofa for a nap. Occasionally, it playfully chases after a feather toy, and every move it makes exudes a sense of healing. As the cat of the cheems totakeke owner, Mike often appears in various short - videos and photos. Whether it's the serious look of tilting its head to listen to music or the cute expression of comfortably closing its eyes when its owner strokes its fur, all these moments are captured by the camera. With its natural cuteness, these contents spread rapidly on social platforms, often getting tens of thousands of likes, and the comment sections are filled with the love and praise of netizens for it. Mike has broken down language barriers with its cuteness and become a "healing - type idol" that transcends national boundaries, allowing countless people to feel the gentle power of cats in their busy lives.
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
