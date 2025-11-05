BiržaDEX+
Reāllaika MightFly cena šodien ir 0.00001506 USD. Seko līdzi reāllaika MIGHTFLY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MIGHTFLY cenas tendenci MEXC.Reāllaika MightFly cena šodien ir 0.00001506 USD. Seko līdzi reāllaika MIGHTFLY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MIGHTFLY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MIGHTFLY

MIGHTFLY Cenas informācija

Kas ir MIGHTFLY

MIGHTFLY Oficiālā tīmekļa vietne

MIGHTFLY Tokenomika

MIGHTFLY Cenas prognoze

MightFly logotips

MightFly Cena (MIGHTFLY)

Nav sarakstā

1 MIGHTFLY uz USD reāllaika cena:

--
----
-4.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
MightFly (MIGHTFLY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:16:09 (UTC+8)

MightFly (MIGHTFLY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00001439
$ 0.00001439$ 0.00001439
24h zemākā
$ 0.00001583
$ 0.00001583$ 0.00001583
24h augstākā

$ 0.00001439
$ 0.00001439$ 0.00001439

$ 0.00001583
$ 0.00001583$ 0.00001583

$ 0.00586293
$ 0.00586293$ 0.00586293

$ 0.00001439
$ 0.00001439$ 0.00001439

--

-4.86%

-31.35%

-31.35%

MightFly (MIGHTFLY) reāllaika cena ir $0.00001506. Pēdējo 24 stundu laikā MIGHTFLY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001439 līdz augstākajai $ 0.00001583, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MIGHTFLY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00586293, savukārt zemākā - $ 0.00001439.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MIGHTFLY ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -4.86% pēdējo 24 stundu laikā un par -31.35% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MightFly (MIGHTFLY) tirgus informācija

$ 15.06K
$ 15.06K$ 15.06K

--
----

$ 15.06K
$ 15.06K$ 15.06K

999.85M
999.85M 999.85M

999,854,808.204407
999,854,808.204407 999,854,808.204407

Pašreizējais MightFly tirgus maksimums ir $ 15.06K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MIGHTFLY apjoms apgrozībā ir 999.85M ar kopējo apjomu 999854808.204407. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.06K.

MightFly (MIGHTFLY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas MightFly uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas MightFly uz USD bija $ -0.0000070279.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas MightFly uz USD bija $ -0.0000112679.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas MightFly uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.86%
30 dienas$ -0.0000070279-46.66%
60 dienas$ -0.0000112679-74.82%
90 dienas$ 0--

Kas ir MightFly (MIGHTFLY)?

This thing might fly

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

MightFly (MIGHTFLY) resurss

Oficiālā interneta vietne

MightFly cenas prognoze (USD)

Kāda būs MightFly (MIGHTFLY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MightFly (MIGHTFLY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MightFly prognozes.

Apskati MightFly cenas prognozi!

MIGHTFLY uz vietējām valūtām

MightFly (MIGHTFLY) tokenomika

MightFly (MIGHTFLY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MIGHTFLY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par MightFly (MIGHTFLY)

Kāda ir MightFly (MIGHTFLY) vērtība šodien?
Reāllaika MIGHTFLY cena USD ir 0.00001506 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MIGHTFLY uz USD cena?
Pašreizējā MIGHTFLY uz USD cena ir $ 0.00001506. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MightFly tirgus maksimums?
MIGHTFLY tirgus maksimums ir $ 15.06K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MIGHTFLY apjoms apgrozībā?
MIGHTFLY apjoms apgrozībā ir 999.85M USD.
Kāda bija MIGHTFLY vēsturiski augstākā cena?
MIGHTFLY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00586293 USD apmērā.
Kāda bija MIGHTFLY vēsturiski zemākā cena?
MIGHTFLY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001439 USD.
Kāds ir MIGHTFLY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MIGHTFLY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MIGHTFLY šogad kāps augstāk?
MIGHTFLY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MIGHTFLY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:16:09 (UTC+8)

MightFly (MIGHTFLY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

