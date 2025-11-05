BiržaDEX+
Reāllaika Midas The Minotaur cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MIDAS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MIDAS cenas tendenci MEXC.Reāllaika Midas The Minotaur cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MIDAS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MIDAS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MIDAS

MIDAS Cenas informācija

Kas ir MIDAS

MIDAS Tehniskais dokuments

MIDAS Oficiālā tīmekļa vietne

MIDAS Tokenomika

MIDAS Cenas prognoze

Midas The Minotaur logotips

Midas The Minotaur Cena (MIDAS)

Nav sarakstā

1 MIDAS uz USD reāllaika cena:

$0.00049303
$0.00049303$0.00049303
-8.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Midas The Minotaur (MIDAS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:44:12 (UTC+8)

Midas The Minotaur (MIDAS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+6.85%

-8.18%

-6.63%

-6.63%

Midas The Minotaur (MIDAS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MIDAS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MIDAS visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MIDAS ir mainījies par +6.85% pēdējā stundā, par -8.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.63% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Midas The Minotaur (MIDAS) tirgus informācija

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

--
----

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

8.89B
8.89B 8.89B

8,888,888,888.0
8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

Pašreizējais Midas The Minotaur tirgus maksimums ir $ 4.37M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MIDAS apjoms apgrozībā ir 8.89B ar kopējo apjomu 8888888888.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.37M.

Midas The Minotaur (MIDAS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Midas The Minotaur uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Midas The Minotaur uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Midas The Minotaur uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Midas The Minotaur uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.18%
30 dienas$ 0-36.30%
60 dienas$ 0+22.14%
90 dienas$ 0--

Kas ir Midas The Minotaur (MIDAS)?

MIDAS, Midas The Minotaur.
The skies rumble and the block chains quake at the sound of his thunderous hooves, as he stampedes his way to the top of all meme coins. The myths of his "Golden Touch" will now be marveled as he reigns supreme and is crowned king. His presence alone ignites a frenzy, candles will shoot higher, fortunes will be forged, and FOMO will blaze across the land.

8,888,888,888 Circulating Supply

100% Fair Launch. No Team Allocation. Fully Circulating. All Liquidity Tokens Burned

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Midas The Minotaur (MIDAS) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Midas The Minotaur cenas prognoze (USD)

Kāda būs Midas The Minotaur (MIDAS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Midas The Minotaur (MIDAS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Midas The Minotaur prognozes.

Apskati Midas The Minotaur cenas prognozi!

MIDAS uz vietējām valūtām

Midas The Minotaur (MIDAS) tokenomika

Midas The Minotaur (MIDAS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MIDAS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Midas The Minotaur (MIDAS)

Kāda ir Midas The Minotaur (MIDAS) vērtība šodien?
Reāllaika MIDAS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MIDAS uz USD cena?
Pašreizējā MIDAS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Midas The Minotaur tirgus maksimums?
MIDAS tirgus maksimums ir $ 4.37M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MIDAS apjoms apgrozībā?
MIDAS apjoms apgrozībā ir 8.89B USD.
Kāda bija MIDAS vēsturiski augstākā cena?
MIDAS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija MIDAS vēsturiski zemākā cena?
MIDAS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MIDAS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MIDAS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MIDAS šogad kāps augstāk?
MIDAS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MIDAS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:44:12 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

