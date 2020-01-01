Midas of DeFi (MIDAS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Midas of DeFi (MIDAS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Midas of DeFi (MIDAS) informācija

The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://midasofdefi.xyz

Midas of DeFi (MIDAS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Midas of DeFi (MIDAS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 15.51K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 100.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 15.51K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00801736
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00015513
Midas of DeFi (MIDAS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Midas of DeFi (MIDAS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MIDAS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MIDAS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MIDAS tokenomiku, uzzini MIDAS tokena reāllaika cenu!

MIDAS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MIDAS? Mūsu MIDAS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

