Reāllaika Midas mTBILL cena šodien ir 1.039 USD. Seko līdzi reāllaika MTBILL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MTBILL cenas tendenci MEXC.

Midas mTBILL Cena (MTBILL)

1 MTBILL uz USD reāllaika cena:

$1.039
$1.039$1.039
0.00%1D
Midas mTBILL (MTBILL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:52:56 (UTC+8)

Midas mTBILL (MTBILL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
24h zemākā
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
24h augstākā

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 0.937036
$ 0.937036$ 0.937036

0.00%

0.00%

+0.08%

+0.08%

Midas mTBILL (MTBILL) reāllaika cena ir $1.039. Pēdējo 24 stundu laikā MTBILL tika tirgots robežās no zemākās $ 1.039 līdz augstākajai $ 1.039, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MTBILL visu laiku augstākā cena ir $ 1.039, savukārt zemākā - $ 0.937036.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MTBILL ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.08% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Midas mTBILL (MTBILL) tirgus informācija

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

--
----

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

20.05M
20.05M 20.05M

20,050,957.71947884
20,050,957.71947884 20,050,957.71947884

Pašreizējais Midas mTBILL tirgus maksimums ir $ 20.84M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MTBILL apjoms apgrozībā ir 20.05M ar kopējo apjomu 20050957.71947884. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 20.84M.

Midas mTBILL (MTBILL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Midas mTBILL uz USD bija $ 0.0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Midas mTBILL uz USD bija $ +0.0033858932.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Midas mTBILL uz USD bija $ +0.0062191423.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Midas mTBILL uz USD bija $ +0.00926195.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0.00.00%
30 dienas$ +0.0033858932+0.33%
60 dienas$ +0.0062191423+0.60%
90 dienas$ +0.00926195+0.90%

Kas ir Midas mTBILL (MTBILL)?

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Midas mTBILL (MTBILL) resurss

Oficiālā interneta vietne

Midas mTBILL cenas prognoze (USD)

Kāda būs Midas mTBILL (MTBILL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Midas mTBILL (MTBILL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Midas mTBILL prognozes.

Apskati Midas mTBILL cenas prognozi!

MTBILL uz vietējām valūtām

Midas mTBILL (MTBILL) tokenomika

Midas mTBILL (MTBILL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MTBILL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Midas mTBILL (MTBILL)

Kāda ir Midas mTBILL (MTBILL) vērtība šodien?
Reāllaika MTBILL cena USD ir 1.039 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MTBILL uz USD cena?
Pašreizējā MTBILL uz USD cena ir $ 1.039. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Midas mTBILL tirgus maksimums?
MTBILL tirgus maksimums ir $ 20.84M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MTBILL apjoms apgrozībā?
MTBILL apjoms apgrozībā ir 20.05M USD.
Kāda bija MTBILL vēsturiski augstākā cena?
MTBILL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.039 USD apmērā.
Kāda bija MTBILL vēsturiski zemākā cena?
MTBILL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.937036 USD.
Kāds ir MTBILL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MTBILL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MTBILL šogad kāps augstāk?
MTBILL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MTBILL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:52:56 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.