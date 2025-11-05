BiržaDEX+
Reāllaika Midas msyrupUSDp cena šodien ir 1.01 USD. Seko līdzi reāllaika MSYRUPUSDP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MSYRUPUSDP cenas tendenci MEXC.

Midas msyrupUSDp Cena (MSYRUPUSDP)

$1.01
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:44:05 (UTC+8)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.009
24h zemākā
$ 1.01
24h augstākā

$ 1.009
$ 1.01
$ 1.01
$ 0
+0.10%

+0.19%

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) reāllaika cena ir $1.01. Pēdējo 24 stundu laikā MSYRUPUSDP tika tirgots robežās no zemākās $ 1.009 līdz augstākajai $ 1.01, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MSYRUPUSDP visu laiku augstākā cena ir $ 1.01, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MSYRUPUSDP ir mainījies par +0.10% pēdējā stundā, par +0.10% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.19% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

$ 202.02M
--
$ 202.02M
200.00M
199,999,099.5219583
Pašreizējais Midas msyrupUSDp tirgus maksimums ir $ 202.02M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MSYRUPUSDP apjoms apgrozībā ir 200.00M ar kopējo apjomu 199999099.5219583. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 202.02M.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Midas msyrupUSDp uz USD bija $ +0.0009895.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Midas msyrupUSDp uz USD bija $ +0.0072002900.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Midas msyrupUSDp uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Midas msyrupUSDp uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0009895+0.10%
30 dienas$ +0.0072002900+0.71%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)?

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kāda būs Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Midas msyrupUSDp prognozes.

Apskati Midas msyrupUSDp cenas prognozi!

MSYRUPUSDP uz vietējām valūtām

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MSYRUPUSDP tokena tokenomiku tagad!

Kāda ir Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) vērtība šodien?
Reāllaika MSYRUPUSDP cena USD ir 1.01 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MSYRUPUSDP uz USD cena?
Pašreizējā MSYRUPUSDP uz USD cena ir $ 1.01. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Midas msyrupUSDp tirgus maksimums?
MSYRUPUSDP tirgus maksimums ir $ 202.02M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MSYRUPUSDP apjoms apgrozībā?
MSYRUPUSDP apjoms apgrozībā ir 200.00M USD.
Kāda bija MSYRUPUSDP vēsturiski augstākā cena?
MSYRUPUSDP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.01 USD apmērā.
Kāda bija MSYRUPUSDP vēsturiski zemākā cena?
MSYRUPUSDP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MSYRUPUSDP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MSYRUPUSDP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MSYRUPUSDP šogad kāps augstāk?
MSYRUPUSDP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MSYRUPUSDP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

