Midas mEDGE Cena (MEDGE)
0.00%
0.00%
+0.18%
+0.18%
Midas mEDGE (MEDGE) reāllaika cena ir $1.047. Pēdējo 24 stundu laikā MEDGE tika tirgots robežās no zemākās $ 1.047 līdz augstākajai $ 1.047, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MEDGE visu laiku augstākā cena ir $ 1.047, savukārt zemākā - $ 1.005.
Īstermiņa veiktspējas ziņā MEDGE ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.18% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Midas mEDGE tirgus maksimums ir $ 22.60M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MEDGE apjoms apgrozībā ir 21.59M ar kopējo apjomu 21589667.05935303. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 22.60M.
Šodien cenas izmaiņas Midas mEDGE uz USD bija $ 0.0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Midas mEDGE uz USD bija $ +0.0079039077.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Midas mEDGE uz USD bija $ +0.0148686564.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Midas mEDGE uz USD bija $ +0.02521687.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0.0
|0.00%
|30 dienas
|$ +0.0079039077
|+0.75%
|60 dienas
|$ +0.0148686564
|+1.42%
|90 dienas
|$ +0.02521687
|+2.47%
mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.
MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!
Kāda būs Midas mEDGE (MEDGE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Midas mEDGE (MEDGE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Midas mEDGE prognozes.
Apskati Midas mEDGE cenas prognozi!
Midas mEDGE (MEDGE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MEDGE tokena tokenomiku tagad!
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|10-05 21:29:00
|Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.