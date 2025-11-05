BiržaDEX+
Reāllaika MicroBuy Bot cena šodien ir 0.00002629 USD. Seko līdzi reāllaika MICROBUY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MICROBUY cenas tendenci MEXC.Reāllaika MicroBuy Bot cena šodien ir 0.00002629 USD. Seko līdzi reāllaika MICROBUY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MICROBUY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MICROBUY

MICROBUY Cenas informācija

Kas ir MICROBUY

MICROBUY Oficiālā tīmekļa vietne

MICROBUY Tokenomika

MICROBUY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

MicroBuy Bot logotips

MicroBuy Bot Cena (MICROBUY)

Nav sarakstā

1 MICROBUY uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
MicroBuy Bot (MICROBUY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:26:27 (UTC+8)

MicroBuy Bot (MICROBUY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00002594
$ 0.00002594$ 0.00002594
24h zemākā
$ 0.00002869
$ 0.00002869$ 0.00002869
24h augstākā

$ 0.00002594
$ 0.00002594$ 0.00002594

$ 0.00002869
$ 0.00002869$ 0.00002869

$ 0.00189287
$ 0.00189287$ 0.00189287

$ 0.00002594
$ 0.00002594$ 0.00002594

-0.06%

-7.33%

-22.92%

-22.92%

MicroBuy Bot (MICROBUY) reāllaika cena ir $0.00002629. Pēdējo 24 stundu laikā MICROBUY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00002594 līdz augstākajai $ 0.00002869, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MICROBUY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00189287, savukārt zemākā - $ 0.00002594.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MICROBUY ir mainījies par -0.06% pēdējā stundā, par -7.33% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.92% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MicroBuy Bot (MICROBUY) tirgus informācija

$ 26.38K
$ 26.38K$ 26.38K

--
----

$ 26.38K
$ 26.38K$ 26.38K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.9999999
999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

Pašreizējais MicroBuy Bot tirgus maksimums ir $ 26.38K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MICROBUY apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999999999.9999999. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 26.38K.

MicroBuy Bot (MICROBUY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas MicroBuy Bot uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas MicroBuy Bot uz USD bija $ -0.0000249899.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas MicroBuy Bot uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas MicroBuy Bot uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.33%
30 dienas$ -0.0000249899-95.05%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir MicroBuy Bot (MICROBUY)?

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.

Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.

By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

MicroBuy Bot (MICROBUY) resurss

Oficiālā interneta vietne

MicroBuy Bot cenas prognoze (USD)

Kāda būs MicroBuy Bot (MICROBUY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MicroBuy Bot (MICROBUY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MicroBuy Bot prognozes.

Apskati MicroBuy Bot cenas prognozi!

MICROBUY uz vietējām valūtām

MicroBuy Bot (MICROBUY) tokenomika

MicroBuy Bot (MICROBUY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MICROBUY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par MicroBuy Bot (MICROBUY)

Kāda ir MicroBuy Bot (MICROBUY) vērtība šodien?
Reāllaika MICROBUY cena USD ir 0.00002629 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MICROBUY uz USD cena?
Pašreizējā MICROBUY uz USD cena ir $ 0.00002629. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MicroBuy Bot tirgus maksimums?
MICROBUY tirgus maksimums ir $ 26.38K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MICROBUY apjoms apgrozībā?
MICROBUY apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija MICROBUY vēsturiski augstākā cena?
MICROBUY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00189287 USD apmērā.
Kāda bija MICROBUY vēsturiski zemākā cena?
MICROBUY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002594 USD.
Kāds ir MICROBUY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MICROBUY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MICROBUY šogad kāps augstāk?
MICROBUY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MICROBUY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:26:27 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem.

