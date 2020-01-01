Micro GPT ($MICRO) tokenomika
Micro GPT ($MICRO) informācija
MicroGPT revolutionizes how developers work, offering contextual support at every stage of the software development process. From providing code completions and chat support within IDEs to explaining code and answering documentation queries on GitHub, MicroGPT enhances the entire development workflow. It enables developers to concentrate on adding value, fostering innovation, and experiencing greater job satisfaction.
By utilizing MicroGPT, developers can dedicate more time to solving complex problems and collaborating effectively, while reducing the time spent on repetitive and routine tasks. This shift in focus is reflected in the feedback from users; developers utilizing MicroGPT report a satisfaction rate up to 75% higher than those who do not, and they are up to 55% more efficient in coding. This efficiency does not come at the cost of quality, leading to the delivery of superior software at a faster pace.
MicroGPT stands out among AI coding assistants by integrating directly with top code editors such as Visual Studio Code, Visual Studio, JetBrains IDEs, and Neovim. It is also uniquely integrated into GitHub, unlike its competitors. With its widespread adoption by millions of individual users and tens of thousands of business clients, MicroGPT has become the most popular AI developer tool globally, offering a significant competitive edge that developers specifically request.
Micro GPT ($MICRO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Micro GPT ($MICRO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Micro GPT ($MICRO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Micro GPT ($MICRO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais $MICRO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu $MICRO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti $MICRO tokenomiku, uzzini $MICRO tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.