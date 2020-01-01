Mewing Coin (MEWING) tokenomika
Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness. $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle.
Mewing Coin (MEWING) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Mewing Coin (MEWING) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Mewing Coin (MEWING) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Mewing Coin (MEWING) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais MEWING tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MEWING tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti MEWING tokenomiku, uzzini MEWING tokena reāllaika cenu!
MEWING cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MEWING? Mūsu MEWING cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
