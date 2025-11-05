BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Metronome Synth ETH cena šodien ir 3,248.78 USD. Seko līdzi reāllaika MSETH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MSETH cenas tendenci MEXC.Reāllaika Metronome Synth ETH cena šodien ir 3,248.78 USD. Seko līdzi reāllaika MSETH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MSETH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MSETH

MSETH Cenas informācija

Kas ir MSETH

MSETH Oficiālā tīmekļa vietne

MSETH Tokenomika

MSETH Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Metronome Synth ETH logotips

Metronome Synth ETH Cena (MSETH)

Nav sarakstā

1 MSETH uz USD reāllaika cena:

$3,254.47
$3,254.47$3,254.47
-8.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Metronome Synth ETH (MSETH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:43:12 (UTC+8)

Metronome Synth ETH (MSETH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 3,084.98
$ 3,084.98$ 3,084.98
24h zemākā
$ 3,633.06
$ 3,633.06$ 3,633.06
24h augstākā

$ 3,084.98
$ 3,084.98$ 3,084.98

$ 3,633.06
$ 3,633.06$ 3,633.06

$ 4,925.56
$ 4,925.56$ 4,925.56

$ 976.13
$ 976.13$ 976.13

+5.07%

-9.10%

-18.27%

-18.27%

Metronome Synth ETH (MSETH) reāllaika cena ir $3,248.78. Pēdējo 24 stundu laikā MSETH tika tirgots robežās no zemākās $ 3,084.98 līdz augstākajai $ 3,633.06, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MSETH visu laiku augstākā cena ir $ 4,925.56, savukārt zemākā - $ 976.13.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MSETH ir mainījies par +5.07% pēdējā stundā, par -9.10% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.27% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Metronome Synth ETH (MSETH) tirgus informācija

$ 33.20M
$ 33.20M$ 33.20M

--
----

$ 33.20M
$ 33.20M$ 33.20M

10.18K
10.18K 10.18K

10,184.38542348004
10,184.38542348004 10,184.38542348004

Pašreizējais Metronome Synth ETH tirgus maksimums ir $ 33.20M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MSETH apjoms apgrozībā ir 10.18K ar kopējo apjomu 10184.38542348004. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 33.20M.

Metronome Synth ETH (MSETH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Metronome Synth ETH uz USD bija $ -325.502104081104.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Metronome Synth ETH uz USD bija $ -900.0134219360.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Metronome Synth ETH uz USD bija $ -785.5238157120.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Metronome Synth ETH uz USD bija $ -417.2061887454426.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -325.502104081104-9.10%
30 dienas$ -900.0134219360-27.70%
60 dienas$ -785.5238157120-24.17%
90 dienas$ -417.2061887454426-11.38%

Kas ir Metronome Synth ETH (MSETH)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Metronome Synth ETH (MSETH) resurss

Oficiālā interneta vietne

Metronome Synth ETH cenas prognoze (USD)

Kāda būs Metronome Synth ETH (MSETH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Metronome Synth ETH (MSETH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Metronome Synth ETH prognozes.

Apskati Metronome Synth ETH cenas prognozi!

MSETH uz vietējām valūtām

Metronome Synth ETH (MSETH) tokenomika

Metronome Synth ETH (MSETH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MSETH tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Metronome Synth ETH (MSETH)

Kāda ir Metronome Synth ETH (MSETH) vērtība šodien?
Reāllaika MSETH cena USD ir 3,248.78 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MSETH uz USD cena?
Pašreizējā MSETH uz USD cena ir $ 3,248.78. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Metronome Synth ETH tirgus maksimums?
MSETH tirgus maksimums ir $ 33.20M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MSETH apjoms apgrozībā?
MSETH apjoms apgrozībā ir 10.18K USD.
Kāda bija MSETH vēsturiski augstākā cena?
MSETH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 4,925.56 USD apmērā.
Kāda bija MSETH vēsturiski zemākā cena?
MSETH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 976.13 USD.
Kāds ir MSETH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MSETH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MSETH šogad kāps augstāk?
MSETH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MSETH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:43:12 (UTC+8)

Metronome Synth ETH (MSETH) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,403.09
$101,403.09$101,403.09

-1.72%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,257.88
$3,257.88$3,257.88

-7.10%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.61
$154.61$154.61

-4.25%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2202
$2.2202$2.2202

-2.71%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,403.09
$101,403.09$101,403.09

-1.72%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,257.88
$3,257.88$3,257.88

-7.10%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2202
$2.2202$2.2202

-2.71%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.61
$154.61$154.61

-4.25%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16369
$0.16369$0.16369

-0.14%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.9933
$3.9933$3.9933

+2,562.20%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17618
$0.17618$0.17618

+1,048.50%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05699
$0.05699$0.05699

+61.53%