Reāllaika Meter Stable cena šodien ir 0.48371 USD. Seko līdzi reāllaika MTR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MTR cenas tendenci MEXC.Reāllaika Meter Stable cena šodien ir 0.48371 USD. Seko līdzi reāllaika MTR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MTR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MTR

MTR Cenas informācija

Kas ir MTR

MTR Oficiālā tīmekļa vietne

MTR Tokenomika

MTR Cenas prognoze

Meter Stable logotips

Meter Stable Cena (MTR)

Nav sarakstā

1 MTR uz USD reāllaika cena:

+1.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Meter Stable (MTR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:26:03 (UTC+8)

Meter Stable (MTR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+0.31%

+1.88%

-9.44%

-9.44%

Meter Stable (MTR) reāllaika cena ir $0.48371. Pēdējo 24 stundu laikā MTR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.474483 līdz augstākajai $ 0.483994, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MTR visu laiku augstākā cena ir $ 32.69, savukārt zemākā - $ 0.181504.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MTR ir mainījies par +0.31% pēdējā stundā, par +1.88% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Meter Stable (MTR) tirgus informācija

Pašreizējais Meter Stable tirgus maksimums ir $ 189.49K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MTR apjoms apgrozībā ir 391.72K ar kopējo apjomu 391721.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 189.49K.

Meter Stable (MTR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Meter Stable uz USD bija $ +0.00893507.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Meter Stable uz USD bija $ +0.0129182978.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Meter Stable uz USD bija $ +0.0006591032.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Meter Stable uz USD bija $ -0.0270985447236439.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00893507+1.88%
30 dienas$ +0.0129182978+2.67%
60 dienas$ +0.0006591032+0.14%
90 dienas$ -0.0270985447236439-5.30%

Kas ir Meter Stable (MTR)?

Meter is a Proof-of-Work-mined, permissionless, stable cryptocurrency that eliminates counterparty, regulatory, and oracle risks found with crypto- and fiat-backed coins.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Meter Stable (MTR) resurss

Oficiālā interneta vietne

Meter Stable cenas prognoze (USD)

Kāda būs Meter Stable (MTR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Meter Stable (MTR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Meter Stable prognozes.

Apskati Meter Stable cenas prognozi!

MTR uz vietējām valūtām

Meter Stable (MTR) tokenomika

Meter Stable (MTR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MTR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Meter Stable (MTR)

Kāda ir Meter Stable (MTR) vērtība šodien?
Reāllaika MTR cena USD ir 0.48371 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MTR uz USD cena?
Pašreizējā MTR uz USD cena ir $ 0.48371. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Meter Stable tirgus maksimums?
MTR tirgus maksimums ir $ 189.49K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MTR apjoms apgrozībā?
MTR apjoms apgrozībā ir 391.72K USD.
Kāda bija MTR vēsturiski augstākā cena?
MTR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 32.69 USD apmērā.
Kāda bija MTR vēsturiski zemākā cena?
MTR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.181504 USD.
Kāds ir MTR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MTR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MTR šogad kāps augstāk?
MTR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MTR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Meter Stable (MTR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

