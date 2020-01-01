Metaverser (MTVT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Metaverser (MTVT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Metaverser (MTVT) informācija

Metaverser is a revolutionary new virtual world that offers players the opportunity to explore, create, and interact in a vast and immersive 3D environment. The Metaverser platform is the first of its kind, allowing players to seamlessly switch between different gaming platforms while still earning rewards and progressing in the game.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://metaverser.me/

Metaverser (MTVT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Metaverser (MTVT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 515.45K
$ 515.45K
Kopējais apjoms:
$ 1.01B
$ 1.01B
Apjoms apgrozībā:
$ 583.12M
$ 583.12M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 891.66K
$ 891.66K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02352995
$ 0.02352995
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00088395
$ 0.00088395

Metaverser (MTVT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Metaverser (MTVT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MTVT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MTVT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MTVT tokenomiku, uzzini MTVT tokena reāllaika cenu!

MTVT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MTVT? Mūsu MTVT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.