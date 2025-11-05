BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Metaverse Face cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MEFA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEFA cenas tendenci MEXC.Reāllaika Metaverse Face cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MEFA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEFA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MEFA

MEFA Cenas informācija

Kas ir MEFA

MEFA Tehniskais dokuments

MEFA Oficiālā tīmekļa vietne

MEFA Tokenomika

MEFA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Metaverse Face logotips

Metaverse Face Cena (MEFA)

Nav sarakstā

1 MEFA uz USD reāllaika cena:

--
----
-5.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Metaverse Face (MEFA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:25:56 (UTC+8)

Metaverse Face (MEFA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00148951
$ 0.00148951$ 0.00148951

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-5.50%

-15.71%

-15.71%

Metaverse Face (MEFA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MEFA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MEFA visu laiku augstākā cena ir $ 0.00148951, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MEFA ir mainījies par -0.11% pēdējā stundā, par -5.50% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.71% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Metaverse Face (MEFA) tirgus informācija

$ 239.33K
$ 239.33K$ 239.33K

--
----

$ 251.80K
$ 251.80K$ 251.80K

9.50B
9.50B 9.50B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Pašreizējais Metaverse Face tirgus maksimums ir $ 239.33K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MEFA apjoms apgrozībā ir 9.50B ar kopējo apjomu 10000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 251.80K.

Metaverse Face (MEFA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Metaverse Face uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Metaverse Face uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Metaverse Face uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Metaverse Face uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.50%
30 dienas$ 0-21.01%
60 dienas$ 0-16.56%
90 dienas$ 0--

Kas ir Metaverse Face (MEFA)?

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Metaverse Face cenas prognoze (USD)

Kāda būs Metaverse Face (MEFA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Metaverse Face (MEFA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Metaverse Face prognozes.

Apskati Metaverse Face cenas prognozi!

MEFA uz vietējām valūtām

Metaverse Face (MEFA) tokenomika

Metaverse Face (MEFA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MEFA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Metaverse Face (MEFA)

Kāda ir Metaverse Face (MEFA) vērtība šodien?
Reāllaika MEFA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MEFA uz USD cena?
Pašreizējā MEFA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Metaverse Face tirgus maksimums?
MEFA tirgus maksimums ir $ 239.33K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MEFA apjoms apgrozībā?
MEFA apjoms apgrozībā ir 9.50B USD.
Kāda bija MEFA vēsturiski augstākā cena?
MEFA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00148951 USD apmērā.
Kāda bija MEFA vēsturiski zemākā cena?
MEFA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MEFA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MEFA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MEFA šogad kāps augstāk?
MEFA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MEFA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:25:56 (UTC+8)

Metaverse Face (MEFA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,257.93
$101,257.93$101,257.93

-1.86%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,267.16
$3,267.16$3,267.16

-6.84%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.52
$154.52$154.52

-4.31%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1924
$2.1924$2.1924

-3.93%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,257.93
$101,257.93$101,257.93

-1.86%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,267.16
$3,267.16$3,267.16

-6.84%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1924
$2.1924$2.1924

-3.93%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.52
$154.52$154.52

-4.31%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16209
$0.16209$0.16209

-1.12%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.25767
$0.25767$0.25767

+1,579.72%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.1875
$2.1875$2.1875

+1,358.33%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000270
$0.0000000000000000000000000270$0.0000000000000000000000000270

+291.30%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000173
$0.000000000173$0.000000000173

+101.16%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05854
$0.05854$0.05854

+65.92%