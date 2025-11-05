BiržaDEX+
Reāllaika Metavault Trade cena šodien ir 0.04076481 USD. Seko līdzi reāllaika MVX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MVX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Metavault Trade cena šodien ir 0.04076481 USD. Seko līdzi reāllaika MVX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MVX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MVX

MVX Cenas informācija

Kas ir MVX

MVX Oficiālā tīmekļa vietne

MVX Tokenomika

MVX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Metavault Trade logotips

Metavault Trade Cena (MVX)

Nav sarakstā

1 MVX uz USD reāllaika cena:

$0.04076481
$0.04076481$0.04076481
-5.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Metavault Trade (MVX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:25:49 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03867039
$ 0.03867039$ 0.03867039
24h zemākā
$ 0.04414643
$ 0.04414643$ 0.04414643
24h augstākā

$ 0.03867039
$ 0.03867039$ 0.03867039

$ 0.04414643
$ 0.04414643$ 0.04414643

$ 4.62
$ 4.62$ 4.62

$ 0.00148601
$ 0.00148601$ 0.00148601

+0.48%

-5.26%

-15.90%

-15.90%

Metavault Trade (MVX) reāllaika cena ir $0.04076481. Pēdējo 24 stundu laikā MVX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03867039 līdz augstākajai $ 0.04414643, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MVX visu laiku augstākā cena ir $ 4.62, savukārt zemākā - $ 0.00148601.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MVX ir mainījies par +0.48% pēdējā stundā, par -5.26% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.90% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Metavault Trade (MVX) tirgus informācija

$ 102.43K
$ 102.43K$ 102.43K

--
----

$ 163.06K
$ 163.06K$ 163.06K

2.51M
2.51M 2.51M

4,000,000.0
4,000,000.0 4,000,000.0

Pašreizējais Metavault Trade tirgus maksimums ir $ 102.43K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MVX apjoms apgrozībā ir 2.51M ar kopējo apjomu 4000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 163.06K.

Metavault Trade (MVX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Metavault Trade uz USD bija $ -0.00226596341134295.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Metavault Trade uz USD bija $ -0.0105364519.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Metavault Trade uz USD bija $ -0.0146528905.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Metavault Trade uz USD bija $ -0.01719020576156585.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00226596341134295-5.26%
30 dienas$ -0.0105364519-25.84%
60 dienas$ -0.0146528905-35.94%
90 dienas$ -0.01719020576156585-29.66%

Kas ir Metavault Trade (MVX)?

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Metavault Trade (MVX) resurss

Oficiālā interneta vietne

Metavault Trade cenas prognoze (USD)

Kāda būs Metavault Trade (MVX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Metavault Trade (MVX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Metavault Trade prognozes.

Apskati Metavault Trade cenas prognozi!

MVX uz vietējām valūtām

Metavault Trade (MVX) tokenomika

Metavault Trade (MVX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MVX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Metavault Trade (MVX)

Kāda ir Metavault Trade (MVX) vērtība šodien?
Reāllaika MVX cena USD ir 0.04076481 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MVX uz USD cena?
Pašreizējā MVX uz USD cena ir $ 0.04076481. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Metavault Trade tirgus maksimums?
MVX tirgus maksimums ir $ 102.43K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MVX apjoms apgrozībā?
MVX apjoms apgrozībā ir 2.51M USD.
Kāda bija MVX vēsturiski augstākā cena?
MVX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 4.62 USD apmērā.
Kāda bija MVX vēsturiski zemākā cena?
MVX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00148601 USD.
Kāds ir MVX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MVX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MVX šogad kāps augstāk?
MVX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MVX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:25:49 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

