MetaQ (METAQ) tokenomika
MetaQ (METAQ) informācija
Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life.
MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC.
MetaQ (METAQ) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos MetaQ (METAQ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
MetaQ (METAQ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
MetaQ (METAQ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais METAQ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu METAQ tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti METAQ tokenomiku, uzzini METAQ tokena reāllaika cenu!
METAQ cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas METAQ? Mūsu METAQ cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
