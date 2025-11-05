BiržaDEX+
Papildinformācija par MPLX

MPLX Cenas informācija

Kas ir MPLX

MPLX Oficiālā tīmekļa vietne

MPLX Tokenomika

MPLX Cenas prognoze

Metaplex logotips

Metaplex Cena (MPLX)

Nav sarakstā

1 MPLX uz USD reāllaika cena:

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Metaplex (MPLX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:43:05 (UTC+8)

Metaplex (MPLX) Cenas informācija (USD)

Metaplex (MPLX) reāllaika cena ir $0.163261. Pēdējo 24 stundu laikā MPLX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.16347 līdz augstākajai $ 0.199935, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MPLX visu laiku augstākā cena ir $ 0.896784, savukārt zemākā - $ 0.02528374.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MPLX ir mainījies par -4.50% pēdējā stundā, par -17.48% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.87% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Metaplex (MPLX) tirgus informācija

Pašreizējais Metaplex tirgus maksimums ir $ 92.73M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MPLX apjoms apgrozībā ir 566.15M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 163.79M.

Metaplex (MPLX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Metaplex uz USD bija $ -0.0345901233881096.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Metaplex uz USD bija $ -0.0690381137.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Metaplex uz USD bija $ -0.0580434486.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Metaplex uz USD bija $ -0.01208144696752438.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0345901233881096-17.48%
30 dienas$ -0.0690381137-42.28%
60 dienas$ -0.0580434486-35.55%
90 dienas$ -0.01208144696752438-6.89%

Kas ir Metaplex (MPLX)?

Metaplex (MPLX) is the standard for launching tokens and NFTs on Solana. Used to create 99% of tokens and NFTs on Solana, Metaplex powers the network’s biggest stablecoins, RWAs, DEXs, launchpads, wallets, DePIN networks, DeFi apps and games, with more than 900 million assets created and over $10 billion in transaction value. 50% of Metaplex protocol revenue is used to buy back MPLX for the Metaplex DAO.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Metaplex (MPLX) resurss

Oficiālā interneta vietne

Metaplex cenas prognoze (USD)

Kāda būs Metaplex (MPLX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Metaplex (MPLX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Metaplex prognozes.

Apskati Metaplex cenas prognozi!

MPLX uz vietējām valūtām

Metaplex (MPLX) tokenomika

Metaplex (MPLX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MPLX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Metaplex (MPLX)

Kāda ir Metaplex (MPLX) vērtība šodien?
Reāllaika MPLX cena USD ir 0.163261 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MPLX uz USD cena?
Pašreizējā MPLX uz USD cena ir $ 0.163261. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Metaplex tirgus maksimums?
MPLX tirgus maksimums ir $ 92.73M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MPLX apjoms apgrozībā?
MPLX apjoms apgrozībā ir 566.15M USD.
Kāda bija MPLX vēsturiski augstākā cena?
MPLX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.896784 USD apmērā.
Kāda bija MPLX vēsturiski zemākā cena?
MPLX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02528374 USD.
Kāds ir MPLX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MPLX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MPLX šogad kāps augstāk?
MPLX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MPLX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:43:05 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

