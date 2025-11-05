BiržaDEX+
Reāllaika MetaMask USD cena šodien ir 0.994207 USD. Seko līdzi reāllaika MUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MUSD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MUSD

MUSD Cenas informācija

Kas ir MUSD

MUSD Oficiālā tīmekļa vietne

MUSD Tokenomika

MUSD Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

MetaMask USD logotips

MetaMask USD Cena (MUSD)

Nav sarakstā

1 MUSD uz USD reāllaika cena:

$0.995132
$0.995132$0.995132
-0.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
MetaMask USD (MUSD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:42:58 (UTC+8)

MetaMask USD (MUSD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.979215
$ 0.979215$ 0.979215
24h zemākā
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
24h augstākā

$ 0.979215
$ 0.979215$ 0.979215

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 0.925488
$ 0.925488$ 0.925488

-0.47%

-0.58%

-0.77%

-0.77%

MetaMask USD (MUSD) reāllaika cena ir $0.994207. Pēdējo 24 stundu laikā MUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.979215 līdz augstākajai $ 1.01, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MUSD visu laiku augstākā cena ir $ 1.085, savukārt zemākā - $ 0.925488.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MUSD ir mainījies par -0.47% pēdējā stundā, par -0.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MetaMask USD (MUSD) tirgus informācija

$ 38.15M
$ 38.15M$ 38.15M

--
----

$ 38.15M
$ 38.15M$ 38.15M

37.82M
37.82M 37.82M

37,818,032.274495
37,818,032.274495 37,818,032.274495

Pašreizējais MetaMask USD tirgus maksimums ir $ 38.15M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MUSD apjoms apgrozībā ir 37.82M ar kopējo apjomu 37818032.274495. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 38.15M.

MetaMask USD (MUSD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas MetaMask USD uz USD bija $ -0.0058953030025514.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas MetaMask USD uz USD bija $ -0.0046795335.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas MetaMask USD uz USD bija $ -0.0057621255.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas MetaMask USD uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0058953030025514-0.58%
30 dienas$ -0.0046795335-0.47%
60 dienas$ -0.0057621255-0.57%
90 dienas$ 0--

Kas ir MetaMask USD (MUSD)?

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

MetaMask USD (MUSD) resurss

Oficiālā interneta vietne

MetaMask USD cenas prognoze (USD)

Kāda būs MetaMask USD (MUSD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MetaMask USD (MUSD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MetaMask USD prognozes.

Apskati MetaMask USD cenas prognozi!

MUSD uz vietējām valūtām

MetaMask USD (MUSD) tokenomika

MetaMask USD (MUSD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MUSD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par MetaMask USD (MUSD)

Kāda ir MetaMask USD (MUSD) vērtība šodien?
Reāllaika MUSD cena USD ir 0.994207 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MUSD uz USD cena?
Pašreizējā MUSD uz USD cena ir $ 0.994207. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MetaMask USD tirgus maksimums?
MUSD tirgus maksimums ir $ 38.15M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MUSD apjoms apgrozībā?
MUSD apjoms apgrozībā ir 37.82M USD.
Kāda bija MUSD vēsturiski augstākā cena?
MUSD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.085 USD apmērā.
Kāda bija MUSD vēsturiski zemākā cena?
MUSD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.925488 USD.
Kāds ir MUSD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MUSD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MUSD šogad kāps augstāk?
MUSD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MUSD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:42:58 (UTC+8)

MetaMask USD (MUSD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

