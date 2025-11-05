BiržaDEX+
Reāllaika Metamars cena šodien ir 0.00549883 USD. Seko līdzi reāllaika MARS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MARS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MARS

MARS Cenas informācija

Kas ir MARS

MARS Oficiālā tīmekļa vietne

MARS Tokenomika

MARS Cenas prognoze

Metamars logotips

Metamars Cena (MARS)

Nav sarakstā

1 MARS uz USD reāllaika cena:

$0.0054993
$0.0054993$0.0054993
+18.20%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
Metamars (MARS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:25:42 (UTC+8)

Metamars (MARS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00420834
$ 0.00420834$ 0.00420834
24h zemākā
$ 0.0054993
$ 0.0054993$ 0.0054993
24h augstākā

$ 0.00420834
$ 0.00420834$ 0.00420834

$ 0.0054993
$ 0.0054993$ 0.0054993

$ 1.88
$ 1.88$ 1.88

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+18.28%

+15.74%

+15.74%

Metamars (MARS) reāllaika cena ir $0.00549883. Pēdējo 24 stundu laikā MARS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00420834 līdz augstākajai $ 0.0054993, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MARS visu laiku augstākā cena ir $ 1.88, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MARS ir mainījies par +0.01% pēdējā stundā, par +18.28% pēdējo 24 stundu laikā un par +15.74% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Metamars (MARS) tirgus informācija

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

--
----

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

226.53M
226.53M 226.53M

260,000,000.0
260,000,000.0 260,000,000.0

Pašreizējais Metamars tirgus maksimums ir $ 1.25M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MARS apjoms apgrozībā ir 226.53M ar kopējo apjomu 260000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.43M.

Metamars (MARS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Metamars uz USD bija $ +0.00084997.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Metamars uz USD bija $ -0.0017662698.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Metamars uz USD bija $ +0.0020596841.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Metamars uz USD bija $ -0.06839645081570312.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00084997+18.28%
30 dienas$ -0.0017662698-32.12%
60 dienas$ +0.0020596841+37.46%
90 dienas$ -0.06839645081570312-92.55%

Kas ir Metamars (MARS)?

MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience.

MetaMars consists of several key components, including NFT collections, community engagement, unique experiences, a rewards system, blockchain technology, ecosystem partnerships, and governance mechanisms.

Core Token (MARS) The native currency of the platform, facilitating transactions, governance participation, and rewarding users for their contributions and engagement within the ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Metamars (MARS) resurss

Oficiālā interneta vietne

Metamars cenas prognoze (USD)

Kāda būs Metamars (MARS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Metamars (MARS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Metamars prognozes.

Apskati Metamars cenas prognozi!

MARS uz vietējām valūtām

Metamars (MARS) tokenomika

Metamars (MARS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MARS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Metamars (MARS)

Kāda ir Metamars (MARS) vērtība šodien?
Reāllaika MARS cena USD ir 0.00549883 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MARS uz USD cena?
Pašreizējā MARS uz USD cena ir $ 0.00549883. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Metamars tirgus maksimums?
MARS tirgus maksimums ir $ 1.25M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MARS apjoms apgrozībā?
MARS apjoms apgrozībā ir 226.53M USD.
Kāda bija MARS vēsturiski augstākā cena?
MARS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.88 USD apmērā.
Kāda bija MARS vēsturiski zemākā cena?
MARS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MARS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MARS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MARS šogad kāps augstāk?
MARS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MARS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:25:42 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.25440
$0.25440$0.25440

+1,558.40%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.2000
$2.2000$2.2000

+1,366.66%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000270
$0.0000000000000000000000000270$0.0000000000000000000000000270

+291.30%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000172
$0.000000000172$0.000000000172

+100.00%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05845
$0.05845$0.05845

+65.67%