Kas ir MetaDeck (MD)?

MetaDeck is a first of its kind physical trading device, redefining your trading desk with unparalleled control and precision. Effortlessly execute trades, set limits, and analyse your performance with a single touch. MetaDeck has 15 programable buttons that each serve a unique and useful purpose that caters to all of your trading needs both on and off chain. MetaDeck redefines your trading desk with unparalleled control and precision. Effortlessly execute trades with a single touch. Instant execution, customizable controls, comprehensive analytics.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

MetaDeck (MD) resurss Oficiālā interneta vietne