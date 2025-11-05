BiržaDEX+
Reāllaika META FINANCIAL AI cena šodien ir 0.00283901 USD. Seko līdzi reāllaika MEFAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEFAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MEFAI

MEFAI Cenas informācija

Kas ir MEFAI

MEFAI Tehniskais dokuments

MEFAI Oficiālā tīmekļa vietne

MEFAI Tokenomika

MEFAI Cenas prognoze

META FINANCIAL AI logotips

META FINANCIAL AI Cena (MEFAI)

Nav sarakstā

1 MEFAI uz USD reāllaika cena:

$0.00284393
$0.00284393$0.00284393
-17.40%1D
mexc
USD
META FINANCIAL AI (MEFAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:24:54 (UTC+8)

META FINANCIAL AI (MEFAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00272619
$ 0.00272619$ 0.00272619
24h zemākā
$ 0.00361679
$ 0.00361679$ 0.00361679
24h augstākā

$ 0.00272619
$ 0.00272619$ 0.00272619

$ 0.00361679
$ 0.00361679$ 0.00361679

$ 0.02723048
$ 0.02723048$ 0.02723048

$ 0.00016646
$ 0.00016646$ 0.00016646

-0.19%

-17.55%

-23.13%

-23.13%

META FINANCIAL AI (MEFAI) reāllaika cena ir $0.00283901. Pēdējo 24 stundu laikā MEFAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00272619 līdz augstākajai $ 0.00361679, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MEFAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.02723048, savukārt zemākā - $ 0.00016646.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MEFAI ir mainījies par -0.19% pēdējā stundā, par -17.55% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

META FINANCIAL AI (MEFAI) tirgus informācija

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

--
----

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

581.12M
581.12M 581.12M

581,117,073.1380523
581,117,073.1380523 581,117,073.1380523

Pašreizējais META FINANCIAL AI tirgus maksimums ir $ 1.65M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MEFAI apjoms apgrozībā ir 581.12M ar kopējo apjomu 581117073.1380523. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.65M.

META FINANCIAL AI (MEFAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas META FINANCIAL AI uz USD bija $ -0.000604483854266745.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas META FINANCIAL AI uz USD bija $ +0.0156444321.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas META FINANCIAL AI uz USD bija $ +0.0352714298.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas META FINANCIAL AI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000604483854266745-17.55%
30 dienas$ +0.0156444321+551.05%
60 dienas$ +0.0352714298+1,242.38%
90 dienas$ 0--

Kas ir META FINANCIAL AI (MEFAI)?

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

META FINANCIAL AI (MEFAI) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

META FINANCIAL AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs META FINANCIAL AI (MEFAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu META FINANCIAL AI (MEFAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa META FINANCIAL AI prognozes.

Apskati META FINANCIAL AI cenas prognozi!

MEFAI uz vietējām valūtām

META FINANCIAL AI (MEFAI) tokenomika

META FINANCIAL AI (MEFAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MEFAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par META FINANCIAL AI (MEFAI)

Kāda ir META FINANCIAL AI (MEFAI) vērtība šodien?
Reāllaika MEFAI cena USD ir 0.00283901 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MEFAI uz USD cena?
Pašreizējā MEFAI uz USD cena ir $ 0.00283901. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir META FINANCIAL AI tirgus maksimums?
MEFAI tirgus maksimums ir $ 1.65M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MEFAI apjoms apgrozībā?
MEFAI apjoms apgrozībā ir 581.12M USD.
Kāda bija MEFAI vēsturiski augstākā cena?
MEFAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02723048 USD apmērā.
Kāda bija MEFAI vēsturiski zemākā cena?
MEFAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00016646 USD.
Kāds ir MEFAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MEFAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MEFAI šogad kāps augstāk?
MEFAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MEFAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:24:54 (UTC+8)

META FINANCIAL AI (MEFAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

