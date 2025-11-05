BiržaDEX+
Reāllaika Messiah cena šodien ir 0.074575 USD. Seko līdzi reāllaika MSIA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MSIA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MSIA

MSIA Cenas informācija

Kas ir MSIA

MSIA Tehniskais dokuments

MSIA Oficiālā tīmekļa vietne

MSIA Tokenomika

MSIA Cenas prognoze

Messiah logotips

Messiah Cena (MSIA)

Nav sarakstā

1 MSIA uz USD reāllaika cena:

$0.074646
$0.074646$0.074646
-13.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Messiah (MSIA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:42:50 (UTC+8)

Messiah (MSIA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.069989
$ 0.069989$ 0.069989
24h zemākā
$ 0.087734
$ 0.087734$ 0.087734
24h augstākā

$ 0.069989
$ 0.069989$ 0.069989

$ 0.087734
$ 0.087734$ 0.087734

$ 0.539528
$ 0.539528$ 0.539528

$ 0.054834
$ 0.054834$ 0.054834

+6.55%

-13.54%

-24.32%

-24.32%

Messiah (MSIA) reāllaika cena ir $0.074575. Pēdējo 24 stundu laikā MSIA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.069989 līdz augstākajai $ 0.087734, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MSIA visu laiku augstākā cena ir $ 0.539528, savukārt zemākā - $ 0.054834.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MSIA ir mainījies par +6.55% pēdējā stundā, par -13.54% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.32% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Messiah (MSIA) tirgus informācija

$ 918.88K
$ 918.88K$ 918.88K

--
----

$ 7.44M
$ 7.44M$ 7.44M

12.35M
12.35M 12.35M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Messiah tirgus maksimums ir $ 918.88K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MSIA apjoms apgrozībā ir 12.35M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.44M.

Messiah (MSIA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Messiah uz USD bija $ -0.01168676072459414.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Messiah uz USD bija $ -0.0445685555.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Messiah uz USD bija $ -0.0505443845.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Messiah uz USD bija $ -0.12856298915514816.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.01168676072459414-13.54%
30 dienas$ -0.0445685555-59.76%
60 dienas$ -0.0505443845-67.77%
90 dienas$ -0.12856298915514816-63.28%

Kas ir Messiah (MSIA)?

The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.

Messiah’s Mission

Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Messiah cenas prognoze (USD)

Kāda būs Messiah (MSIA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Messiah (MSIA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Messiah prognozes.

Apskati Messiah cenas prognozi!

MSIA uz vietējām valūtām

Messiah (MSIA) tokenomika

Messiah (MSIA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MSIA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Messiah (MSIA)

Kāda ir Messiah (MSIA) vērtība šodien?
Reāllaika MSIA cena USD ir 0.074575 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MSIA uz USD cena?
Pašreizējā MSIA uz USD cena ir $ 0.074575. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Messiah tirgus maksimums?
MSIA tirgus maksimums ir $ 918.88K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MSIA apjoms apgrozībā?
MSIA apjoms apgrozībā ir 12.35M USD.
Kāda bija MSIA vēsturiski augstākā cena?
MSIA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.539528 USD apmērā.
Kāda bija MSIA vēsturiski zemākā cena?
MSIA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.054834 USD.
Kāds ir MSIA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MSIA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MSIA šogad kāps augstāk?
MSIA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MSIA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:42:50 (UTC+8)

Messiah (MSIA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

