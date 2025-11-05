BiržaDEX+
Reāllaika Meso Finance cena šodien ir 0.00355937 USD. Seko līdzi reāllaika MESO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MESO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MESO

MESO Cenas informācija

Kas ir MESO

MESO Oficiālā tīmekļa vietne

MESO Tokenomika

MESO Cenas prognoze

Meso Finance logotips

Meso Finance Cena (MESO)

Nav sarakstā

1 MESO uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Meso Finance (MESO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:24:47 (UTC+8)

Meso Finance (MESO) Cenas informācija (USD)

Meso Finance (MESO) reāllaika cena ir $0.00355937. Pēdējo 24 stundu laikā MESO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00355937 līdz augstākajai $ 0.00355937, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MESO visu laiku augstākā cena ir $ 0.01036063, savukārt zemākā - $ 0.00355937.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MESO ir mainījies par -- pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.67% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Meso Finance (MESO) tirgus informācija

Pašreizējais Meso Finance tirgus maksimums ir $ 134.82K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MESO apjoms apgrozībā ir 37.88M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.56M.

Meso Finance (MESO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Meso Finance uz USD bija $ 0.0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Meso Finance uz USD bija $ -0.0018114954.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Meso Finance uz USD bija $ -0.0013468926.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Meso Finance uz USD bija $ -0.002232738265811336.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0.00.00%
30 dienas$ -0.0018114954-50.89%
60 dienas$ -0.0013468926-37.84%
90 dienas$ -0.002232738265811336-38.54%

Kas ir Meso Finance (MESO)?

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.

Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Meso Finance (MESO) resurss

Oficiālā interneta vietne

Meso Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Meso Finance (MESO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Meso Finance (MESO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Meso Finance prognozes.

Apskati Meso Finance cenas prognozi!

MESO uz vietējām valūtām

Meso Finance (MESO) tokenomika

Meso Finance (MESO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MESO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Meso Finance (MESO)

Kāda ir Meso Finance (MESO) vērtība šodien?
Reāllaika MESO cena USD ir 0.00355937 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MESO uz USD cena?
Pašreizējā MESO uz USD cena ir $ 0.00355937. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Meso Finance tirgus maksimums?
MESO tirgus maksimums ir $ 134.82K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MESO apjoms apgrozībā?
MESO apjoms apgrozībā ir 37.88M USD.
Kāda bija MESO vēsturiski augstākā cena?
MESO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01036063 USD apmērā.
Kāda bija MESO vēsturiski zemākā cena?
MESO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00355937 USD.
Kāds ir MESO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MESO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MESO šogad kāps augstāk?
MESO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MESO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:24:47 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

