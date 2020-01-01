Merry Christmas (MC) tokenomika
Get ready for a Christmas that's out of this world, just like Elonmusk's SpaceX adventures, and a New Year that's as successful as DonaldTrump's presidential campaign. Cheers in advance! Santa leading the way, backed by his entourage of “Santa’s helpers”, this token is here to reward those who embrace the rebellious holiday spirit.
This holiday season is all about SANTA. He’s here to bring some spice to your crypto portfolio, with a sack full of surprises that even the North Pole can’t handle! Instead of milk and cookies, he’s here for the memes, the mayhem, and the moon-bound gains.
Merry Christmas (MC) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Merry Christmas (MC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Merry Christmas (MC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Merry Christmas (MC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais MC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MC tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti MC tokenomiku, uzzini MC tokena reāllaika cenu!
MC cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MC? Mūsu MC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.