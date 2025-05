Kas ir Merlin Starter (MSTAR)?

The 1st native launchpad on Merlin Chain. The accelerator for all BTC Layer2 projects. Merlin Starter’s launchpad token: $MSTAR, serves as the cornerstone of the ecosystem, driving participation, incentivizing engagement, and fueling the growth of projects launching on Merlin Starter.

