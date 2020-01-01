Merkle Trade (MKL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Merkle Trade (MKL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Merkle Trade (MKL) informācija

Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://merkle.trade/

Merkle Trade (MKL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Merkle Trade (MKL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 35.15M
$ 35.15M$ 35.15M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.80M
$ 5.80M$ 5.80M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.46655
$ 0.46655$ 0.46655
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.053101
$ 0.053101$ 0.053101
Pašreizējā cena:
$ 0.057951
$ 0.057951$ 0.057951

Merkle Trade (MKL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Merkle Trade (MKL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MKL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MKL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MKL tokenomiku, uzzini MKL tokena reāllaika cenu!

MKL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MKL? Mūsu MKL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.