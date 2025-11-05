BiržaDEX+
Reāllaika MeowIstanbul cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MEOW uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEOW cenas tendenci MEXC.

-5.80%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
MeowIstanbul (MEOW) Tiešsaistes cenu diagramma
MeowIstanbul (MEOW) Cenas informācija (USD)

MeowIstanbul (MEOW) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MEOW tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MEOW visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MEOW ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -5.85% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.99% pēdējo 7 dienu laikā.

MeowIstanbul (MEOW) tirgus informācija

Pašreizējais MeowIstanbul tirgus maksimums ir $ 57.31K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MEOW apjoms apgrozībā ir 20.82B ar kopējo apjomu 33997387058.433. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 93.58K.

MeowIstanbul (MEOW) cenas vēsture USD

Kas ir MeowIstanbul (MEOW)?

MeowIstanbul is a meme coin project built on Solana, designed to support real-world impact through Web3 technology. Its core utility is MeowMap, a live community-driven map for Istanbul’s stray cats — where users can mark feeding points, shelters, vets, and pet shops.

The project redirects ad revenue toward feeding programs via a transparent Mama Fund, and aims to empower local animal welfare efforts. MeowIstanbul combines meme culture with social responsibility, backed by a map infrastructure partnership with Başarsoft, one of Turkey’s leading geospatial companies.

$MEOW is not just a token — it’s a movement for urban compassion, transparency, and decentralized community action.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

MeowIstanbul cenas prognoze (USD)

Kāda būs MeowIstanbul (MEOW) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MeowIstanbul (MEOW) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MeowIstanbul prognozes.

Apskati MeowIstanbul cenas prognozi!

MeowIstanbul (MEOW) tokenomika

MeowIstanbul (MEOW) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MEOW tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par MeowIstanbul (MEOW)

Kāda ir MeowIstanbul (MEOW) vērtība šodien?
Reāllaika MEOW cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MEOW uz USD cena?
Pašreizējā MEOW uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MeowIstanbul tirgus maksimums?
MEOW tirgus maksimums ir $ 57.31K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MEOW apjoms apgrozībā?
MEOW apjoms apgrozībā ir 20.82B USD.
Kāda bija MEOW vēsturiski augstākā cena?
MEOW sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija MEOW vēsturiski zemākā cena?
MEOW sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MEOW tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MEOW tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MEOW šogad kāps augstāk?
MEOW cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MEOW cenas prognozi dziļākai analīzei.
