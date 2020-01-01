Meowcoin (MEWC) tokenomika

Meowcoin (MEWC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Meowcoin (MEWC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Meowcoin (MEWC) informācija

Meowcoin is a platform built on the KaWPOW algorithm that aims to integrate blockchain technology in the animal sector, provide small scale miners with a profitable blockchain to devote their hash to, and benefit the wider animal sector through philanthropic means. Meowcoin donates part of the block reward to animal shelters.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.mewccrypto.com/
Tehniskais dokuments:
https://www.mewccrypto.com/_files/ugd/1698d0_9076396aa37e4187a312760a6e98006a.pdf

Meowcoin (MEWC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Meowcoin (MEWC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 519.49K
$ 519.49K$ 519.49K
Kopējais apjoms:
$ 7.92B
$ 7.92B$ 7.92B
Apjoms apgrozībā:
$ 7.92B
$ 7.92B$ 7.92B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 519.49K
$ 519.49K$ 519.49K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00215431
$ 0.00215431$ 0.00215431
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00002019
$ 0.00002019$ 0.00002019
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Meowcoin (MEWC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Meowcoin (MEWC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MEWC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MEWC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MEWC tokenomiku, uzzini MEWC tokena reāllaika cenu!

MEWC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MEWC? Mūsu MEWC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.