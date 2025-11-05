BiržaDEX+
Reāllaika Mentat cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SPICE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPICE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SPICE

SPICE Cenas informācija

Kas ir SPICE

SPICE Oficiālā tīmekļa vietne

SPICE Tokenomika

SPICE Cenas prognoze

Mentat logotips

Mentat Cena (SPICE)

Nav sarakstā

1 SPICE uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Mentat (SPICE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:15:37 (UTC+8)

Mentat (SPICE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03520001
$ 0.03520001$ 0.03520001

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Mentat (SPICE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SPICE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SPICE visu laiku augstākā cena ir $ 0.03520001, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SPICE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Mentat (SPICE) tirgus informācija

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

--
----

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

999.84M
999.84M 999.84M

999,836,677.094542
999,836,677.094542 999,836,677.094542

Pašreizējais Mentat tirgus maksimums ir $ 7.12K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SPICE apjoms apgrozībā ir 999.84M ar kopējo apjomu 999836677.094542. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.12K.

Mentat (SPICE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Mentat uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Mentat uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Mentat uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Mentat uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-29.02%
60 dienas$ 0-10.29%
90 dienas$ 0--

Kas ir Mentat (SPICE)?

Mentat is a crypto intelligence engine built to power Web3 agentic frameworks and consumer applications. It empowers users and apps to effortlessly access blockchain data, supporting tasks ranging from basic insights to advanced research and complex multi-step analysis.

Mentat combines agentic planning with comprehensive access to DeFi protocols, market data, and cross-chain services; our platform can autonomously synthesize large volumes of real-time information. It handles everything from granular tasks like parsing transaction histories and evaluating token distributions to more complex behaviors like running liquidity pool analyses. In the future, we will build out support for higher-level on-chain operations such as detecting security vulnerabilities in smart contracts, executing sophisticated DeFi activities, or coordinating and optimizing on-chain governance proposals. The result is a uniquely powerful system that democratizes advanced blockchain reasoning—empowering anyone, from casual investors to engineers, to make data-driven decisions and build the next generation of AI-enabled, decentralized applications without wrestling with technical complexity.

The breakthrough we are introducing hinges on a new class of AI systems often referred to as reasoning models. These models—pioneered by major research labs and now rapidly adopted by the broader AI community—possess the ability to parse text instructions, translate them into executable commands, and intelligently chain multiple tools together to complete complex tasks. They move beyond simple “question and answer” interactions and can orchestrate entire workflows.

This shift represents a generational leap from conventional language models to agentic AI systems capable of long-term planning and contextual tool usage. In essence, they do not just respond with “what” is needed; they also determine “how” to accomplish it by selecting and orchestrating the appropriate tools. Think of them as the brains behind the next wave of automation—capable of analyzing on-chain data, running calculations, generating visualizations, and conducting simulations in an adaptive, goal-oriented manner.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Mentat (SPICE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Mentat cenas prognoze (USD)

Kāda būs Mentat (SPICE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Mentat (SPICE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Mentat prognozes.

Apskati Mentat cenas prognozi!

SPICE uz vietējām valūtām

Mentat (SPICE) tokenomika

Mentat (SPICE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SPICE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Mentat (SPICE)

Kāda ir Mentat (SPICE) vērtība šodien?
Reāllaika SPICE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SPICE uz USD cena?
Pašreizējā SPICE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Mentat tirgus maksimums?
SPICE tirgus maksimums ir $ 7.12K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SPICE apjoms apgrozībā?
SPICE apjoms apgrozībā ir 999.84M USD.
Kāda bija SPICE vēsturiski augstākā cena?
SPICE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03520001 USD apmērā.
Kāda bija SPICE vēsturiski zemākā cena?
SPICE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SPICE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SPICE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SPICE šogad kāps augstāk?
SPICE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SPICE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:15:37 (UTC+8)

Mentat (SPICE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

