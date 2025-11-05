BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Memory cena šodien ir 0.02890647 USD. Seko līdzi reāllaika MEM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEM cenas tendenci MEXC.Reāllaika Memory cena šodien ir 0.02890647 USD. Seko līdzi reāllaika MEM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MEM

MEM Cenas informācija

Kas ir MEM

MEM Tehniskais dokuments

MEM Oficiālā tīmekļa vietne

MEM Tokenomika

MEM Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Memory logotips

Memory Cena (MEM)

Nav sarakstā

1 MEM uz USD reāllaika cena:

$0.02890647
$0.02890647$0.02890647
-9.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Memory (MEM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:42:43 (UTC+8)

Memory (MEM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02710107
$ 0.02710107$ 0.02710107
24h zemākā
$ 0.03287266
$ 0.03287266$ 0.03287266
24h augstākā

$ 0.02710107
$ 0.02710107$ 0.02710107

$ 0.03287266
$ 0.03287266$ 0.03287266

$ 0.120607
$ 0.120607$ 0.120607

$ 0.02710107
$ 0.02710107$ 0.02710107

+5.02%

-9.57%

-20.75%

-20.75%

Memory (MEM) reāllaika cena ir $0.02890647. Pēdējo 24 stundu laikā MEM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02710107 līdz augstākajai $ 0.03287266, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MEM visu laiku augstākā cena ir $ 0.120607, savukārt zemākā - $ 0.02710107.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MEM ir mainījies par +5.02% pēdējā stundā, par -9.57% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.75% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Memory (MEM) tirgus informācija

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

--
----

$ 28.74M
$ 28.74M$ 28.74M

75.07M
75.07M 75.07M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Memory tirgus maksimums ir $ 2.16M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MEM apjoms apgrozībā ir 75.07M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 28.74M.

Memory (MEM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Memory uz USD bija $ -0.00306239913906535.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Memory uz USD bija $ -0.0117760478.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Memory uz USD bija $ -0.0151008902.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Memory uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00306239913906535-9.57%
30 dienas$ -0.0117760478-40.73%
60 dienas$ -0.0151008902-52.24%
90 dienas$ 0--

Kas ir Memory (MEM)?

Memory Protocol enables users to monetize their digital footprint across the internet. By aggregating public data and securing private user information, Memory creates a unified data marketplace where users earn $MEM tokens whenever applications access their information. The protocol addresses the fundamental Web3 challenge of fragmented digital identities while providing sustainable revenue streams for data creators.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Memory cenas prognoze (USD)

Kāda būs Memory (MEM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Memory (MEM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Memory prognozes.

Apskati Memory cenas prognozi!

MEM uz vietējām valūtām

Memory (MEM) tokenomika

Memory (MEM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MEM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Memory (MEM)

Kāda ir Memory (MEM) vērtība šodien?
Reāllaika MEM cena USD ir 0.02890647 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MEM uz USD cena?
Pašreizējā MEM uz USD cena ir $ 0.02890647. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Memory tirgus maksimums?
MEM tirgus maksimums ir $ 2.16M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MEM apjoms apgrozībā?
MEM apjoms apgrozībā ir 75.07M USD.
Kāda bija MEM vēsturiski augstākā cena?
MEM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.120607 USD apmērā.
Kāda bija MEM vēsturiski zemākā cena?
MEM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02710107 USD.
Kāds ir MEM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MEM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MEM šogad kāps augstāk?
MEM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MEM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:42:43 (UTC+8)

Memory (MEM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,484.60
$101,484.60$101,484.60

-1.64%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,260.89
$3,260.89$3,260.89

-7.02%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.78
$154.78$154.78

-4.14%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2213
$2.2213$2.2213

-2.66%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,484.60
$101,484.60$101,484.60

-1.64%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,260.89
$3,260.89$3,260.89

-7.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2213
$2.2213$2.2213

-2.66%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.78
$154.78$154.78

-4.14%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16398
$0.16398$0.16398

+0.03%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.9662
$3.9662$3.9662

+2,544.13%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17623
$0.17623$0.17623

+1,048.82%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05644
$0.05644$0.05644

+59.97%