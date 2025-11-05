BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Memesis World cena šodien ir 0.01133386 USD. Seko līdzi reāllaika MEMS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEMS cenas tendenci MEXC.Reāllaika Memesis World cena šodien ir 0.01133386 USD. Seko līdzi reāllaika MEMS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEMS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MEMS

MEMS Cenas informācija

Kas ir MEMS

MEMS Tehniskais dokuments

MEMS Oficiālā tīmekļa vietne

MEMS Tokenomika

MEMS Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Memesis World logotips

Memesis World Cena (MEMS)

Nav sarakstā

1 MEMS uz USD reāllaika cena:

$0.01133386
$0.01133386$0.01133386
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Memesis World (MEMS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:42:29 (UTC+8)

Memesis World (MEMS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01219792
$ 0.01219792$ 0.01219792

$ 0.00798364
$ 0.00798364$ 0.00798364

--

--

0.00%

0.00%

Memesis World (MEMS) reāllaika cena ir $0.01133386. Pēdējo 24 stundu laikā MEMS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MEMS visu laiku augstākā cena ir $ 0.01219792, savukārt zemākā - $ 0.00798364.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MEMS ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Memesis World (MEMS) tirgus informācija

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

--
----

$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M

530.00M
530.00M 530.00M

999,999,777.848888
999,999,777.848888 999,999,777.848888

Pašreizējais Memesis World tirgus maksimums ir $ 5.89M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MEMS apjoms apgrozībā ir 530.00M ar kopējo apjomu 999999777.848888. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.33M.

Memesis World (MEMS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Memesis World uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Memesis World uz USD bija $ +0.0005529552.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Memesis World uz USD bija $ +0.0016682149.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Memesis World uz USD bija $ +0.001172341417134977.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ +0.0005529552+4.88%
60 dienas$ +0.0016682149+14.72%
90 dienas$ +0.001172341417134977+11.54%

Kas ir Memesis World (MEMS)?

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Memesis World cenas prognoze (USD)

Kāda būs Memesis World (MEMS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Memesis World (MEMS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Memesis World prognozes.

Apskati Memesis World cenas prognozi!

MEMS uz vietējām valūtām

Memesis World (MEMS) tokenomika

Memesis World (MEMS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MEMS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Memesis World (MEMS)

Kāda ir Memesis World (MEMS) vērtība šodien?
Reāllaika MEMS cena USD ir 0.01133386 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MEMS uz USD cena?
Pašreizējā MEMS uz USD cena ir $ 0.01133386. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Memesis World tirgus maksimums?
MEMS tirgus maksimums ir $ 5.89M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MEMS apjoms apgrozībā?
MEMS apjoms apgrozībā ir 530.00M USD.
Kāda bija MEMS vēsturiski augstākā cena?
MEMS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01219792 USD apmērā.
Kāda bija MEMS vēsturiski zemākā cena?
MEMS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00798364 USD.
Kāds ir MEMS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MEMS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MEMS šogad kāps augstāk?
MEMS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MEMS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:42:29 (UTC+8)

Memesis World (MEMS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,466.60
$101,466.60$101,466.60

-1.66%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,258.62
$3,258.62$3,258.62

-7.08%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.50
$154.50$154.50

-4.32%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2179
$2.2179$2.2179

-2.81%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,466.60
$101,466.60$101,466.60

-1.66%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,258.62
$3,258.62$3,258.62

-7.08%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2179
$2.2179$2.2179

-2.81%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.50
$154.50$154.50

-4.32%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16373
$0.16373$0.16373

-0.12%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$4.0000
$4.0000$4.0000

+2,566.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17623
$0.17623$0.17623

+1,048.82%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05560
$0.05560$0.05560

+57.59%