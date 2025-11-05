BiržaDEX+
Reāllaika Memerot cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MEMEROT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEMEROT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MEMEROT

MEMEROT Cenas informācija

Kas ir MEMEROT

MEMEROT Oficiālā tīmekļa vietne

MEMEROT Tokenomika

MEMEROT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Memerot logotips

Memerot Cena (MEMEROT)

Nav sarakstā

1 MEMEROT uz USD reāllaika cena:

$0.00014563
$0.00014563
-11.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Memerot (MEMEROT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:24:05 (UTC+8)

Memerot (MEMEROT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00109721
$ 0.00109721

$ 0
$ 0

-0.88%

-11.78%

-22.36%

-22.36%

Memerot (MEMEROT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MEMEROT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MEMEROT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00109721, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MEMEROT ir mainījies par -0.88% pēdējā stundā, par -11.78% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.36% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Memerot (MEMEROT) tirgus informācija

$ 106.48K
$ 106.48K

--
--

$ 146.34K
$ 146.34K

727.60M
727.60M

999,985,679.017029
999,985,679.017029

Pašreizējais Memerot tirgus maksimums ir $ 106.48K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MEMEROT apjoms apgrozībā ir 727.60M ar kopējo apjomu 999985679.017029. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 146.34K.

Memerot (MEMEROT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Memerot uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Memerot uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Memerot uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Memerot uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-11.78%
30 dienas$ 0-59.71%
60 dienas$ 0-40.61%
90 dienas$ 0--

Kas ir Memerot (MEMEROT)?

Memerot aims to close the gap and help creators build stronger communities, tap into new audiences and earn passive income from their viral content. For too long the TikTok vibrant community, creators and their virality have been cleaved from crypto. Therefore, we wanted to help creators and community members expand their culture and mindshare through tokenising viral content. Basically, Memerot is a Tiktok token launcher that tokenizes virality. Users can create meme tokens by simply commenting under a TikTok video. It allows anyone to generate and own a token by engaging directly with content. By creating a token tied to a TikTok video, both the scouter (commenter) and the creator (video author) benefit from the attention it generates — turning views into value. It really is as simple as that. No coding. No developer expertise. No crypto wallets. Just tokenising virality. In order to incentivise this ideology shift and help close the market gap, we’ve designed an incentives model that rewards the main actors of our flywheel and also ensure a deflationary mechanism for the $MEMEROT token.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Memerot (MEMEROT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Memerot cenas prognoze (USD)

Kāda būs Memerot (MEMEROT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Memerot (MEMEROT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Memerot prognozes.

Apskati Memerot cenas prognozi!

MEMEROT uz vietējām valūtām

Memerot (MEMEROT) tokenomika

Memerot (MEMEROT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MEMEROT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Memerot (MEMEROT)

Kāda ir Memerot (MEMEROT) vērtība šodien?
Reāllaika MEMEROT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MEMEROT uz USD cena?
Pašreizējā MEMEROT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Memerot tirgus maksimums?
MEMEROT tirgus maksimums ir $ 106.48K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MEMEROT apjoms apgrozībā?
MEMEROT apjoms apgrozībā ir 727.60M USD.
Kāda bija MEMEROT vēsturiski augstākā cena?
MEMEROT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00109721 USD apmērā.
Kāda bija MEMEROT vēsturiski zemākā cena?
MEMEROT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MEMEROT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MEMEROT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MEMEROT šogad kāps augstāk?
MEMEROT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MEMEROT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:24:05 (UTC+8)

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,351.09

$3,278.06

$155.11

$0.9999

$2.2026

$101,351.09

$3,278.06

$2.2026

$155.11

$0.16273

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.25944

$2.2805

$0.0000000000000000000000000270

$0.000000000171

$0.05666

