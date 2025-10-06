Reāllaika MemeGames AI cena šodien ir 0.00064205 USD. Seko līdzi reāllaika MGAMES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MGAMES cenas tendenci MEXC.Reāllaika MemeGames AI cena šodien ir 0.00064205 USD. Seko līdzi reāllaika MGAMES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MGAMES cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MGAMES

MGAMES Cenas informācija

MGAMES Oficiālā tīmekļa vietne

MGAMES Tokenomika

MGAMES Cenas prognoze

MemeGames AI Cena (MGAMES)

1 MGAMES uz USD reāllaika cena:

$0.00064205
+3.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
MemeGames AI (MGAMES) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:28:51 (UTC+8)

MemeGames AI (MGAMES) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0006232
24h zemākā
$ 0.00068469
24h augstākā

$ 0.0006232
$ 0.00068469
$ 0.00726063
$ 0.00048718
-0.15%

+3.03%

-1.14%

-1.14%

MemeGames AI (MGAMES) reāllaika cena ir $0.00064205. Pēdējo 24 stundu laikā MGAMES tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0006232 līdz augstākajai $ 0.00068469, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MGAMES visu laiku augstākā cena ir $ 0.00726063, savukārt zemākā - $ 0.00048718.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MGAMES ir mainījies par -0.15% pēdējā stundā, par +3.03% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.14% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MemeGames AI (MGAMES) tirgus informācija

$ 642.92K
--
$ 642.92K
1.00B
1,000,000,000.0
Pašreizējais MemeGames AI tirgus maksimums ir $ 642.92K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MGAMES apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 642.92K.

MemeGames AI (MGAMES) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas MemeGames AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas MemeGames AI uz USD bija $ -0.0001724507.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas MemeGames AI uz USD bija $ -0.0004886336.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas MemeGames AI uz USD bija $ -0.002304589858095624.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+3.03%
30 dienas$ -0.0001724507-26.85%
60 dienas$ -0.0004886336-76.10%
90 dienas$ -0.002304589858095624-78.21%

Kas ir MemeGames AI (MGAMES)?

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

MemeGames AI (MGAMES) resurss

Oficiālā interneta vietne

MemeGames AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs MemeGames AI (MGAMES) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MemeGames AI (MGAMES) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MemeGames AI prognozes.

Apskati MemeGames AI cenas prognozi!

MGAMES uz vietējām valūtām

MemeGames AI (MGAMES) tokenomika

MemeGames AI (MGAMES) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MGAMES tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par MemeGames AI (MGAMES)

Kāda ir MemeGames AI (MGAMES) vērtība šodien?
Reāllaika MGAMES cena USD ir 0.00064205 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MGAMES uz USD cena?
Pašreizējā MGAMES uz USD cena ir $ 0.00064205. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MemeGames AI tirgus maksimums?
MGAMES tirgus maksimums ir $ 642.92K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MGAMES apjoms apgrozībā?
MGAMES apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija MGAMES vēsturiski augstākā cena?
MGAMES sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00726063 USD apmērā.
Kāda bija MGAMES vēsturiski zemākā cena?
MGAMES sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00048718 USD.
Kāds ir MGAMES tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MGAMES tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MGAMES šogad kāps augstāk?
MGAMES cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MGAMES cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:28:51 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.