Memeerkat (MKAT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Memeerkat (MKAT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Memeerkat (MKAT) informācija

Launched in 26/11/2024 by a global team of developers, Memeerkat (MKAT) is a community-driven meme token inspired by the resilience and cooperative spirit of meerkats. The project aims to combine the engaging nature of meme culture with practical utility within the cryptocurrency ecosystem. Memeerkat is built on the TON Blockchain, leveraging its efficiency, scalability, and low transaction costs to offer a seamless user experience.

Memeerkat's core vision is to foster a fun, inclusive community that supports decentralized initiatives while driving real-world applications for MKAT. At its heart, the project seeks to balance humor and utility, creating a token that is not only entertaining but also valuable for its holders.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.memeerkat.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://www.memeerkat.xyz/

Memeerkat (MKAT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Memeerkat (MKAT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 21.93K
$ 21.93K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 21.93K
$ 21.93K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00640077
$ 0.00640077
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Memeerkat (MKAT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Memeerkat (MKAT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MKAT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MKAT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MKAT tokenomiku, uzzini MKAT tokena reāllaika cenu!

MKAT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MKAT? Mūsu MKAT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.