Reāllaika Meme Alliance cena šodien ir 0.00186475 USD. Seko līdzi reāllaika MMA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MMA cenas tendenci MEXC.

Meme Alliance Cena (MMA)

$0.00186475
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Meme Alliance (MMA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:23:41 (UTC+8)

Meme Alliance (MMA) Cenas informācija (USD)

$ 0.00178368
$ 0.00208792
$ 0.00178368
$ 0.00208792
$ 0.073829
$ 0.0011163
-0.06%

-8.91%

-18.55%

-18.55%

Meme Alliance (MMA) reāllaika cena ir $0.00186475. Pēdējo 24 stundu laikā MMA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00178368 līdz augstākajai $ 0.00208792, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MMA visu laiku augstākā cena ir $ 0.073829, savukārt zemākā - $ 0.0011163.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MMA ir mainījies par -0.06% pēdējā stundā, par -8.91% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.55% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Meme Alliance (MMA) tirgus informācija

--
$ 186.99K
85.44M
100,000,000.0
Pašreizējais Meme Alliance tirgus maksimums ir $ 159.77K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MMA apjoms apgrozībā ir 85.44M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 186.99K.

Meme Alliance (MMA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Meme Alliance uz USD bija $ -0.000182439432918561.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Meme Alliance uz USD bija $ -0.0008679167.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Meme Alliance uz USD bija $ -0.0010164328.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Meme Alliance uz USD bija $ -0.004758934622930143.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000182439432918561-8.91%
30 dienas$ -0.0008679167-46.54%
60 dienas$ -0.0010164328-54.50%
90 dienas$ -0.004758934622930143-71.84%

Kas ir Meme Alliance (MMA)?

Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Meme Alliance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Meme Alliance (MMA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Meme Alliance (MMA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Meme Alliance prognozes.

Apskati Meme Alliance cenas prognozi!

Meme Alliance (MMA) tokenomika

Meme Alliance (MMA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MMA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Meme Alliance (MMA)

Kāda ir Meme Alliance (MMA) vērtība šodien?
Reāllaika MMA cena USD ir 0.00186475 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MMA uz USD cena?
Pašreizējā MMA uz USD cena ir $ 0.00186475. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Meme Alliance tirgus maksimums?
MMA tirgus maksimums ir $ 159.77K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MMA apjoms apgrozībā?
MMA apjoms apgrozībā ir 85.44M USD.
Kāda bija MMA vēsturiski augstākā cena?
MMA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.073829 USD apmērā.
Kāda bija MMA vēsturiski zemākā cena?
MMA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0011163 USD.
Kāds ir MMA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MMA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MMA šogad kāps augstāk?
MMA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MMA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:23:41 (UTC+8)

Meme Alliance (MMA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

