Reāllaika MEMDEX100 cena šodien ir 0.00167202 USD. Seko līdzi reāllaika MEMDEX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEMDEX cenas tendenci MEXC.Reāllaika MEMDEX100 cena šodien ir 0.00167202 USD. Seko līdzi reāllaika MEMDEX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEMDEX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MEMDEX

MEMDEX Cenas informācija

Kas ir MEMDEX

MEMDEX Oficiālā tīmekļa vietne

MEMDEX Tokenomika

MEMDEX Cenas prognoze

MEMDEX100 logotips

MEMDEX100 Cena (MEMDEX)

Nav sarakstā

1 MEMDEX uz USD reāllaika cena:

$0.00167202
$0.00167202$0.00167202
-6.50%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
USD
MEMDEX100 (MEMDEX) Tiešsaistes cenu diagramma
MEMDEX100 (MEMDEX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00164966
$ 0.00164966$ 0.00164966
24h zemākā
$ 0.00179013
$ 0.00179013$ 0.00179013
24h augstākā

$ 0.00164966
$ 0.00164966$ 0.00164966

$ 0.00179013
$ 0.00179013$ 0.00179013

$ 0.090549
$ 0.090549$ 0.090549

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-6.59%

-15.76%

-15.76%

MEMDEX100 (MEMDEX) reāllaika cena ir $0.00167202. Pēdējo 24 stundu laikā MEMDEX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00164966 līdz augstākajai $ 0.00179013, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MEMDEX visu laiku augstākā cena ir $ 0.090549, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MEMDEX ir mainījies par +0.52% pēdējā stundā, par -6.59% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.76% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MEMDEX100 (MEMDEX) tirgus informācija

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

--
----

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

988.82M
988.82M 988.82M

988,818,504.7196841
988,818,504.7196841 988,818,504.7196841

Pašreizējais MEMDEX100 tirgus maksimums ir $ 1.65M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MEMDEX apjoms apgrozībā ir 988.82M ar kopējo apjomu 988818504.7196841. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.65M.

MEMDEX100 (MEMDEX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas MEMDEX100 uz USD bija $ -0.000118116417888182.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas MEMDEX100 uz USD bija $ -0.0000442709.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas MEMDEX100 uz USD bija $ -0.0004308604.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas MEMDEX100 uz USD bija $ -0.0005179911472169677.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000118116417888182-6.59%
30 dienas$ -0.0000442709-2.64%
60 dienas$ -0.0004308604-25.76%
90 dienas$ -0.0005179911472169677-23.65%

Kas ir MEMDEX100 (MEMDEX)?

Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.

The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.

Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.

Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

MEMDEX100 (MEMDEX) resurss

Oficiālā interneta vietne

MEMDEX100 cenas prognoze (USD)

Kāda būs MEMDEX100 (MEMDEX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MEMDEX100 (MEMDEX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MEMDEX100 prognozes.

Apskati MEMDEX100 cenas prognozi!

MEMDEX uz vietējām valūtām

MEMDEX100 (MEMDEX) tokenomika

MEMDEX100 (MEMDEX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MEMDEX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par MEMDEX100 (MEMDEX)

Kāda ir MEMDEX100 (MEMDEX) vērtība šodien?
Reāllaika MEMDEX cena USD ir 0.00167202 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MEMDEX uz USD cena?
Pašreizējā MEMDEX uz USD cena ir $ 0.00167202. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MEMDEX100 tirgus maksimums?
MEMDEX tirgus maksimums ir $ 1.65M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MEMDEX apjoms apgrozībā?
MEMDEX apjoms apgrozībā ir 988.82M USD.
Kāda bija MEMDEX vēsturiski augstākā cena?
MEMDEX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.090549 USD apmērā.
Kāda bija MEMDEX vēsturiski zemākā cena?
MEMDEX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MEMDEX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MEMDEX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MEMDEX šogad kāps augstāk?
MEMDEX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MEMDEX cenas prognozi dziļākai analīzei.
MEMDEX100 (MEMDEX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

