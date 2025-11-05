BiržaDEX+
Reāllaika Mei Solutions cena šodien ir 0.00150138 USD. Seko līdzi reāllaika MEI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MEI

MEI Cenas informācija

Kas ir MEI

MEI Oficiālā tīmekļa vietne

MEI Tokenomika

MEI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Mei Solutions logotips

Mei Solutions Cena (MEI)

Nav sarakstā

1 MEI uz USD reāllaika cena:

$0.00150138
$0.00150138$0.00150138
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
USD
Mei Solutions (MEI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:23:21 (UTC+8)

Mei Solutions (MEI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.643024
$ 0.643024$ 0.643024

$ 0.00050999
$ 0.00050999$ 0.00050999

--

--

0.00%

0.00%

Mei Solutions (MEI) reāllaika cena ir $0.00150138. Pēdējo 24 stundu laikā MEI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MEI visu laiku augstākā cena ir $ 0.643024, savukārt zemākā - $ 0.00050999.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MEI ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Mei Solutions (MEI) tirgus informācija

$ 8.76K
$ 8.76K$ 8.76K

--
----

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

5.84M
5.84M 5.84M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Mei Solutions tirgus maksimums ir $ 8.76K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MEI apjoms apgrozībā ir 5.84M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.50M.

Mei Solutions (MEI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Mei Solutions uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Mei Solutions uz USD bija $ -0.0011780974.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Mei Solutions uz USD bija $ +0.0007087087.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Mei Solutions uz USD bija $ -0.007029605266009221.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0011780974-78.46%
60 dienas$ +0.0007087087+47.20%
90 dienas$ -0.007029605266009221-82.40%

Kas ir Mei Solutions (MEI)?

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Mei Solutions (MEI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Mei Solutions cenas prognoze (USD)

Kāda būs Mei Solutions (MEI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Mei Solutions (MEI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Mei Solutions prognozes.

Apskati Mei Solutions cenas prognozi!

MEI uz vietējām valūtām

Mei Solutions (MEI) tokenomika

Mei Solutions (MEI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MEI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Mei Solutions (MEI)

Kāda ir Mei Solutions (MEI) vērtība šodien?
Reāllaika MEI cena USD ir 0.00150138 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MEI uz USD cena?
Pašreizējā MEI uz USD cena ir $ 0.00150138. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Mei Solutions tirgus maksimums?
MEI tirgus maksimums ir $ 8.76K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MEI apjoms apgrozībā?
MEI apjoms apgrozībā ir 5.84M USD.
Kāda bija MEI vēsturiski augstākā cena?
MEI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.643024 USD apmērā.
Kāda bija MEI vēsturiski zemākā cena?
MEI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00050999 USD.
Kāds ir MEI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MEI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MEI šogad kāps augstāk?
MEI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MEI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:23:21 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

