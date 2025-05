Kas ir Megapix (MPIX)?

Megapix is a cutting-edge Gen-AI initiative on the Solana blockchain, powered by our proprietary Megapix Engine. This state-of-the-art AI technology specializes in generating high-quality images, with plans to expand its capabilities with additional Gen-AI features soon. Our flagship offering, a suite of Telegram Bots, enables users to harness the power of the Megapix Engine AI effortlessly. Stay tuned for innovative developments as we continue to redefine the boundaries of generative AI.

