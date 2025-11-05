BiržaDEX+
Reāllaika MEDXT cena šodien ir 0.00129655 USD. Seko līdzi reāllaika MEDXT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEDXT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MEDXT

MEDXT Cenas informācija

Kas ir MEDXT

MEDXT Oficiālā tīmekļa vietne

MEDXT Tokenomika

MEDXT Cenas prognoze

MEDXT Cena (MEDXT)

1 MEDXT uz USD reāllaika cena:

$0.00129655
-9.70%1D
USD
MEDXT (MEDXT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:42:15 (UTC+8)

MEDXT (MEDXT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00122231
24h zemākā
$ 0.00144158
24h augstākā

$ 0.00122231
$ 0.00144158
$ 0.00342141
$ 0
+5.92%

-9.70%

-25.35%

-25.35%

MEDXT (MEDXT) reāllaika cena ir $0.00129655. Pēdējo 24 stundu laikā MEDXT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00122231 līdz augstākajai $ 0.00144158, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MEDXT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00342141, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MEDXT ir mainījies par +5.92% pēdējā stundā, par -9.70% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.35% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MEDXT (MEDXT) tirgus informācija

$ 25.86M
--
$ 31.00M
20.86B
24,997,400,000.0
Pašreizējais MEDXT tirgus maksimums ir $ 25.86M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MEDXT apjoms apgrozībā ir 20.86B ar kopējo apjomu 24997400000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 31.00M.

MEDXT (MEDXT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas MEDXT uz USD bija $ -0.000139306353745325.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas MEDXT uz USD bija $ -0.0004509643.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas MEDXT uz USD bija $ -0.0006314806.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas MEDXT uz USD bija $ -0.0017097221789295096.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000139306353745325-9.70%
30 dienas$ -0.0004509643-34.78%
60 dienas$ -0.0006314806-48.70%
90 dienas$ -0.0017097221789295096-56.87%

Kas ir MEDXT (MEDXT)?

Medxt is a cybersecurity innovation company building sovereign, secure, blockchain based systems to protect the world's most sensitive data. It was founded by a global team of security architects, engineers, and compliance experts, our mission is to eliminate the threat of ransomware and restore trust in data no matter the industry, no matter the challenge. We protect what matters most, your data.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

MEDXT (MEDXT) resurss

Oficiālā interneta vietne

MEDXT cenas prognoze (USD)

Kāda būs MEDXT (MEDXT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MEDXT (MEDXT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MEDXT prognozes.

Apskati MEDXT cenas prognozi!

MEDXT uz vietējām valūtām

MEDXT (MEDXT) tokenomika

MEDXT (MEDXT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MEDXT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par MEDXT (MEDXT)

Kāda ir MEDXT (MEDXT) vērtība šodien?
Reāllaika MEDXT cena USD ir 0.00129655 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MEDXT uz USD cena?
Pašreizējā MEDXT uz USD cena ir $ 0.00129655. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MEDXT tirgus maksimums?
MEDXT tirgus maksimums ir $ 25.86M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MEDXT apjoms apgrozībā?
MEDXT apjoms apgrozībā ir 20.86B USD.
Kāda bija MEDXT vēsturiski augstākā cena?
MEDXT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00342141 USD apmērā.
Kāda bija MEDXT vēsturiski zemākā cena?
MEDXT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MEDXT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MEDXT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MEDXT šogad kāps augstāk?
MEDXT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MEDXT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:42:15 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

