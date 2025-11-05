BiržaDEX+
Reāllaika Medical Intelligence cena šodien ir 0.02234456 USD. Seko līdzi reāllaika MEDI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEDI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MEDI

MEDI Cenas informācija

Kas ir MEDI

MEDI Oficiālā tīmekļa vietne

MEDI Tokenomika

MEDI Cenas prognoze

Medical Intelligence Cena (MEDI)

1 MEDI uz USD reāllaika cena:

$0.02237002
$0.02237002$0.02237002
-19.30%1D
Medical Intelligence (MEDI) Tiešsaistes cenu diagramma
Medical Intelligence (MEDI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02139212
$ 0.02139212$ 0.02139212
24h zemākā
$ 0.02829135
$ 0.02829135$ 0.02829135
24h augstākā

$ 0.02139212
$ 0.02139212$ 0.02139212

$ 0.02829135
$ 0.02829135$ 0.02829135

$ 0.267655
$ 0.267655$ 0.267655

$ 0.02139212
$ 0.02139212$ 0.02139212

+3.83%

-18.76%

-70.51%

-70.51%

Medical Intelligence (MEDI) reāllaika cena ir $0.02234456. Pēdējo 24 stundu laikā MEDI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02139212 līdz augstākajai $ 0.02829135, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MEDI visu laiku augstākā cena ir $ 0.267655, savukārt zemākā - $ 0.02139212.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MEDI ir mainījies par +3.83% pēdējā stundā, par -18.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -70.51% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Medical Intelligence (MEDI) tirgus informācija

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

--
----

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,980.62769
99,999,980.62769 99,999,980.62769

Pašreizējais Medical Intelligence tirgus maksimums ir $ 2.23M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MEDI apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 99999980.62769. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.23M.

Medical Intelligence (MEDI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Medical Intelligence uz USD bija $ -0.00516209908074226.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Medical Intelligence uz USD bija $ -0.0196735739.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Medical Intelligence uz USD bija $ -0.0200412291.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Medical Intelligence uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00516209908074226-18.76%
30 dienas$ -0.0196735739-88.04%
60 dienas$ -0.0200412291-89.69%
90 dienas$ 0--

Kas ir Medical Intelligence (MEDI)?

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Medical Intelligence (MEDI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Medical Intelligence cenas prognoze (USD)

Kāda būs Medical Intelligence (MEDI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Medical Intelligence (MEDI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Medical Intelligence prognozes.

Apskati Medical Intelligence cenas prognozi!

MEDI uz vietējām valūtām

Medical Intelligence (MEDI) tokenomika

Medical Intelligence (MEDI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MEDI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Medical Intelligence (MEDI)

Kāda ir Medical Intelligence (MEDI) vērtība šodien?
Reāllaika MEDI cena USD ir 0.02234456 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MEDI uz USD cena?
Pašreizējā MEDI uz USD cena ir $ 0.02234456. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Medical Intelligence tirgus maksimums?
MEDI tirgus maksimums ir $ 2.23M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MEDI apjoms apgrozībā?
MEDI apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija MEDI vēsturiski augstākā cena?
MEDI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.267655 USD apmērā.
Kāda bija MEDI vēsturiski zemākā cena?
MEDI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02139212 USD.
Kāds ir MEDI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MEDI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MEDI šogad kāps augstāk?
MEDI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MEDI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Medical Intelligence (MEDI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

