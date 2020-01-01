Media Network (MEDIA) tokenomika
Media Network (MEDIA) informācija
Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.
Media Network (MEDIA) tokenomika un cenas analīze
Media Network (MEDIA) tokenomikas un cenas dati, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture.
Media Network (MEDIA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Media Network (MEDIA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais MEDIA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MEDIA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
MEDIA tokenomiku
MEDIA cenas prognoze
MEDIA cenas prognoze
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.