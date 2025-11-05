BiržaDEX+
Reāllaika MechaOs cena šodien ir 0.00107032 USD. Seko līdzi reāllaika MECHA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MECHA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MECHA

MECHA Cenas informācija

Kas ir MECHA

MECHA Tehniskais dokuments

MECHA Oficiālā tīmekļa vietne

MECHA Tokenomika

MECHA Cenas prognoze

MechaOs logotips

MechaOs Cena (MECHA)

Nav sarakstā

1 MECHA uz USD reāllaika cena:

$0.00106922
$0.00106922$0.00106922
-22.10%1D
mexc
USD
MechaOs (MECHA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:23:14 (UTC+8)

MechaOs (MECHA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00105709
$ 0.00105709$ 0.00105709
24h zemākā
$ 0.00139223
$ 0.00139223$ 0.00139223
24h augstākā

$ 0.00105709
$ 0.00105709$ 0.00105709

$ 0.00139223
$ 0.00139223$ 0.00139223

$ 0.01286063
$ 0.01286063$ 0.01286063

$ 0
$ 0$ 0

+0.31%

-22.05%

-36.52%

-36.52%

MechaOs (MECHA) reāllaika cena ir $0.00107032. Pēdējo 24 stundu laikā MECHA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00105709 līdz augstākajai $ 0.00139223, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MECHA visu laiku augstākā cena ir $ 0.01286063, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MECHA ir mainījies par +0.31% pēdējā stundā, par -22.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -36.52% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MechaOs (MECHA) tirgus informācija

$ 106.92K
$ 106.92K$ 106.92K

--
----

$ 106.92K
$ 106.92K$ 106.92K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais MechaOs tirgus maksimums ir $ 106.92K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MECHA apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 106.92K.

MechaOs (MECHA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas MechaOs uz USD bija $ -0.000302894318370942.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas MechaOs uz USD bija $ -0.0005957348.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas MechaOs uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas MechaOs uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000302894318370942-22.05%
30 dienas$ -0.0005957348-55.65%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir MechaOs (MECHA)?

MechaOS is a decentralized operating system that connects blockchain with robotics. It turns robots into true digital workers with their own identity and wallet. This means that each robot can receive tasks, complete them, and get paid fully autonomously.

How does it work in practice?

• Every robot is assigned its own Ethereum wallet. • Tasks are published on-chain, and robots can pick them up and execute them through ROS2 commands. • Once the job is done, the robot provides proof: sensor data, logs, and hashed outputs. Everything is stored permanently and cannot be altered. Payment goes directly to the robot once the task is verified.

The core features of MechaOS are transparency, security, and full autonomy. The system is decentralized and requires no intermediaries, meaning there’s no single point of failure or room for manipulation. Every task and every result is verifiable and provable.

The benefits are massive: robots become freelancers, able to work and earn on their own, while humans and companies receive guaranteed and verifiable results. This opens up new possibilities in industries like logistics, manufacturing, automation, and surveillance.

MechaOs cenas prognoze (USD)

Kāda būs MechaOs (MECHA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MechaOs (MECHA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MechaOs prognozes.

Apskati MechaOs cenas prognozi!

MECHA uz vietējām valūtām

MechaOs (MECHA) tokenomika

MechaOs (MECHA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MECHA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par MechaOs (MECHA)

Kāda ir MechaOs (MECHA) vērtība šodien?
Reāllaika MECHA cena USD ir 0.00107032 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MECHA uz USD cena?
Pašreizējā MECHA uz USD cena ir $ 0.00107032. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MechaOs tirgus maksimums?
MECHA tirgus maksimums ir $ 106.92K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MECHA apjoms apgrozībā?
MECHA apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija MECHA vēsturiski augstākā cena?
MECHA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01286063 USD apmērā.
Kāda bija MECHA vēsturiski zemākā cena?
MECHA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MECHA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MECHA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MECHA šogad kāps augstāk?
MECHA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MECHA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:23:14 (UTC+8)

