Reāllaika ME GUSTA cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MEGUSTA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEGUSTA cenas tendenci MEXC.Reāllaika ME GUSTA cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MEGUSTA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MEGUSTA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MEGUSTA

MEGUSTA Cenas informācija

Kas ir MEGUSTA

MEGUSTA Oficiālā tīmekļa vietne

MEGUSTA Tokenomika

MEGUSTA Cenas prognoze

ME GUSTA Cena (MEGUSTA)

1 MEGUSTA uz USD reāllaika cena:

ME GUSTA (MEGUSTA) Tiešsaistes cenu diagramma
ME GUSTA (MEGUSTA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-14.28%

-33.43%

-33.43%

ME GUSTA (MEGUSTA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MEGUSTA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MEGUSTA visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MEGUSTA ir mainījies par -0.19% pēdējā stundā, par -14.28% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ME GUSTA (MEGUSTA) tirgus informācija

$ 51.73K
$ 51.73K$ 51.73K

--
----

$ 51.73K
$ 51.73K$ 51.73K

997.68M
997.68M 997.68M

997,681,917.632939
997,681,917.632939 997,681,917.632939

Pašreizējais ME GUSTA tirgus maksimums ir $ 51.73K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MEGUSTA apjoms apgrozībā ir 997.68M ar kopējo apjomu 997681917.632939. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 51.73K.

ME GUSTA (MEGUSTA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ME GUSTA uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ME GUSTA uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ME GUSTA uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ME GUSTA uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-14.28%
30 dienas$ 0-55.67%
60 dienas$ 0-79.17%
90 dienas$ 0--

Kas ir ME GUSTA (MEGUSTA)?

ME GUSTA ($MEGUSTA) is a community-driven meme token on the Solana blockchain, based on the legendary Rage Face meme. Developed and supported by A1lon, one of the co-founders of pump.fun, MEGUSTA brings nostalgic internet culture into the world of Web3 and DeFi.

The token represents fun, community, and meme culture while providing a transparent and trustworthy foundation with clear tokenomics. MEGUSTA is primarily traded on Raydium and is visible on leading tracking platforms such as DEXScreener and DEXTools. With a total supply of nearly 1 billion tokens and over 600 active holders, the community continues to grow steadily.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ME GUSTA (MEGUSTA) resurss

Oficiālā interneta vietne

ME GUSTA cenas prognoze (USD)

Kāda būs ME GUSTA (MEGUSTA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ME GUSTA (MEGUSTA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ME GUSTA prognozes.

Apskati ME GUSTA cenas prognozi!

MEGUSTA uz vietējām valūtām

ME GUSTA (MEGUSTA) tokenomika

ME GUSTA (MEGUSTA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MEGUSTA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ME GUSTA (MEGUSTA)

Kāda ir ME GUSTA (MEGUSTA) vērtība šodien?
Reāllaika MEGUSTA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MEGUSTA uz USD cena?
Pašreizējā MEGUSTA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ME GUSTA tirgus maksimums?
MEGUSTA tirgus maksimums ir $ 51.73K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MEGUSTA apjoms apgrozībā?
MEGUSTA apjoms apgrozībā ir 997.68M USD.
Kāda bija MEGUSTA vēsturiski augstākā cena?
MEGUSTA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija MEGUSTA vēsturiski zemākā cena?
MEGUSTA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MEGUSTA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MEGUSTA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MEGUSTA šogad kāps augstāk?
MEGUSTA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MEGUSTA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

