McLaren F1 Fan Token (MCL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par McLaren F1 Fan Token (MCL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
McLaren F1 Fan Token (MCL) informācija

The McLaren F1 Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences.

Blockchain Framework: The McLaren F1 Token is built on Bitcichain as a native BRC-20 Token. This provides fans with a wide range of token functions with greater accessibility and lower costs.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.bitci.com/en/projects/MCL

McLaren F1 Fan Token (MCL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos McLaren F1 Fan Token (MCL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 267.98K
$ 267.98K$ 267.98K
Kopējais apjoms:
$ 38.69M
$ 38.69M$ 38.69M
Apjoms apgrozībā:
$ 38.69M
$ 38.69M$ 38.69M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 267.98K
$ 267.98K$ 267.98K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.475635
$ 0.475635$ 0.475635
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00241372
$ 0.00241372$ 0.00241372
Pašreizējā cena:
$ 0.00692617
$ 0.00692617$ 0.00692617

McLaren F1 Fan Token (MCL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

McLaren F1 Fan Token (MCL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MCL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MCL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MCL tokenomiku, uzzini MCL tokena reāllaika cenu!

MCL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MCL? Mūsu MCL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.